美改祭122條款　鄭麗君：27項農產未豁免　

鄭麗君。（中評社 鄭羿菲攝） 陳駿季。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月24日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”年前公布台美簽署對等貿易協定（ART）成果，包括爭取輸美蝴蝶蘭等農產品豁免對等關稅，行政團隊舉杯手搖飲慶祝，但如今卻生變。“行政院副院長”鄭麗君24日表示，ART中有261項農產品豁免，但在美方新公布的122條款下，有27項非常重要對台專屬豁免不在清單中，包括蝴蝶蘭等。



美國“最高法院”20日裁定特朗普（Donald Trump）政府引用緊急權力法課徵的關稅無效。特朗普政府隨即改採B計劃，宣布動用《1974年貿易法》中的“第122條款”，對進口商品祭出10%的統一關稅。23日又調整為，已與美方達成協議的國家將適用全球統一15%關稅，這項最新措施與232關稅無關。



台“農業部長”陳駿季則說，蝴蝶蘭考量到主要競爭對手國荷蘭關稅是15%疊加MFN，而在昨天、ART生效前，台灣輸美蝴蝶蘭關稅為20%疊加MFN，這不利於台在美國市場的競爭，但在122條款中，台灣與荷蘭的立足點相同，我們仍有機會繼續佈局美國市場。



特朗普在對等關稅措施遭判違法後，再引用“貿易擴張法”第122條款，對部分進口產品課徵15%關稅。英國《金融時報》引述獨立貿易監測機構“全球貿易預警”相關報告報導，日本、韓國和台灣付出數千億美元投資為代價，換取15%關稅，如今回到原點，尚未與美簽署貿易協議及遭課懲罰性高關稅的國家反而成了贏家。



“行政院”24日上午召開“關稅最新情勢說明”記者會，領軍對美談判的“行政院副院長”鄭麗君、“政務委員”楊珍妮都將親上火線說明。記者會由“行政院”發言人李慧芝主持，“國發會主委”兼“政務委員”葉俊顯、“財政部長”莊翠雲、“經濟部長”龔明鑫、“勞動部長”洪申翰、“農業部長”陳駿季、“衛福部長”石崇良出席。



鄭麗君表示，我們在ART爭取到2072項豁免品項，農產品佔261項、工業產品佔1811項，但在美方新公布的122條款下，農產品剩下230項維持對全球豁免，其中有27項對台非常重要的專屬豁免不在清單中，而工業產品剩1367項豁免，有444項不在豁免清單中。

