邱垂正：李貞秀除籍文件為真　但內容有疑慮

陸委會主委邱垂正。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月24日電（記者 方敬為）台灣民眾黨籍陸籍配偶李貞秀就任不分區“立委”爭議延燒，其註銷中國大陸戶籍證明文件，被指涉違反《刑法》使公務員登載不實罪，引發關注。陸委會主委邱垂正今天對此表示，李貞秀提供的文件是真的，但內容有疑慮，至於是否涉入刑法，仍須由司法機關認定。



邱垂正24日出席由海基會主辦的大陸台商春節活動，並接受媒體聯訪回應時事，針對李貞秀被指除籍文件涉違反《刑法》使公務員登載不實罪，他表示，有關於李貞秀就職不分區“立委”在“國籍法”及兩岸條例的部分，相關程序都沒有完備，疑慮也還沒有消除，“內政部”針對“國籍法”的問題，已經提出很多具體的看法。



邱垂正說，陸委會作為兩岸條例的主管機關，我們也認為李貞秀所提出有關註銷中國大陸戶籍的內容有一些疑慮，雖然對方在2025年3月所提出的文件是真的，但內容確有疑慮，至於會否依刑法使公務人員登載不實等刑責予以起訴，這部分要由司法機關認定。



對於大陸宣布將開放上海居民赴金馬旅遊的後續，邱垂政則重申，兩岸的旅遊應該要良性互動，特別是兩岸有很多旅遊結構性的問題，我們在2025年2月份，就透過台旅會與對岸海旅會對接，希望兩岸旅遊應該針對安全、品質、穩定性與公平性等議題，雙方坐下來討論溝通，但遺憾的是，中國大陸都在政治操作，不願以小兩會形式對接溝通，還是希望新年新氣象，對岸能夠有新的想法，兩岸在觀光旅遊的交流應該要良性互動。



針對大陸2026年的對台工作會議提到“兩岸一家親”，同時“和平”論述回鍋，邱垂正表示，大陸對台的政治動向密切關注中，雖然有提到那些字眼，但是在整體兩岸問題的本質方面，北京對台的復合式的施壓仍然步步緊逼，包括軍機艦繞台、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透，對台的施壓越來越強，仍維持所謂“反獨反介入”、“促統促融合”，這兩手仍抓得很緊。



邱垂正說，若大陸對台的極限施壓沒有改善，兩岸關係要恢復到正常、健康、有序的交流會很辛苦，還是希望中國大陸能夠與台灣相向而行，共同在新的一年新的氣象兩岸能夠良性互動，