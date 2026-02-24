賴清德談訪陸港過往　希望兩岸和平發展

大陸台商春節活動，賴清德出席致詞。（中評社 方敬為攝） 左起，陸委會主委邱垂正、賴清德、海基會董事長蘇嘉全舉杯敬酒。（中評社 方敬為攝） 大陸台商春節活動，包括陸委會主委邱垂正、海基會董事長蘇嘉全、秘書長羅文嘉等人出席。（中評社 方敬為攝） 海基會24日舉辦大陸台商春節活動，首度移師台中舉行。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月24日電（記者 方敬為）海基會今天在台中舉辦大陸台商春節活動。賴清德致詞的兩岸說法調性放軟，強調民進黨從蔡英文執政到他接任，都希望兩岸能維持現狀。賴提及曾在2013年訪問香港、2014年訪問上海，都公開表述，希望兩岸能經由交流對話，取得瞭解、理解、諒解、和解，兩岸和平發展。



賴清德24日到台中翔園文旅出席由海基會主辦的大陸台商春節活動，陸委會主委邱垂正、海基會董事長蘇嘉全、秘書長羅文嘉等人都出席。賴清德致詞表示，感謝大陸台商在外打拼經濟，幫助台灣經濟成長。去年經濟成長率達到8.63%，創下歷年新高紀錄。賴預告台灣今年的經濟成長率仍上看7%，台商功不可沒，也歡迎台商回流投資。



在兩岸論述方面，賴清德表示，從蔡英文到他接任，民進黨政府都希望兩岸能維持現狀。他提及，蔡英文第一任時特別提出承諾，對中國的善意不變、承諾不變。但不會在壓力下屈服，也不會走對抗的回頭路。第二任則表達“民主、對話、和平、對等”4大原則，充分表達台灣希望能與中國大陸和好相處。



賴清德說，他上任後也是一樣，堅定捍衛台灣安全、維持台海的穩定及印太的和平。那其中1個很關鍵的，就是希望能夠維持現狀。



賴清德提到，他在2013年擔任台南市長的時候，經訪問香港。當時台南機場與香港直航，所以他搭直航的班機到香港。在接受香港媒體採訪時，他就公開說，希望台灣與大陸能以“交流取代圍堵，對話取代對抗”。2014年再到上海訪問，他特別提到，希望兩岸能夠取得瞭解、理解、諒解、和解，兩岸和平發展。



賴清德說，兩岸有共同的敵人，就是天災、地變、傳染病。也有共同的目標，就是增進兩岸人民的福祉，“我們希望交流合作，讓兩岸能夠朝向和平、共榮的方向邁進”。