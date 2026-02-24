黃國昌稱沒說要退選　批媒體造假新聞

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月24日電（記者 鄭羿菲）2026新北市選戰加溫，藍白整合陸續進行，台灣民眾黨主席黃國昌日前表達，“不排除加入中國國民黨籍台北市副市長李四川團隊”，遭外界解讀“不選了”。黃國昌24日強調，他並沒有說要退選。他非常驚訝怎麼會有媒體惡意下標、造假新聞成這樣。



黃國昌昨天接受網路節目專訪時，主持人問，李四川若真的被徵召，是否不排除加入李四川的團隊？黃國昌回應，當然啦，但還是要尊重當事人的意願。



台灣民眾黨團24日上午召開“事前黑箱 事後鴕鳥 違法關稅 盡速審查？！”記者會，民眾黨主席黃國昌、黨團總召陳清龍、副總召王安詳、幹事長邱慧洳、“立委”洪毓祥、蔡春綢、李貞秀、陳昭姿、劉書彬出席。



黃國昌表示，藍白未來的合作分三階段，首先是提出2026共同政見，接著進入政黨合作協議，最後才會進入，有競爭時如何解決、組成最強團隊的問題。讓他感到意外的是，竟然有媒體說他不選了，他昨天從頭到尾看完訪問的內容，他不知道怎麼會有媒體惡意下標成這樣，讓他非常驚訝。



黃國昌痛批，這已不是新聞倫理和專業問題，也不是識字能力的問題，而是怎麼會這麼惡意編造假新聞的問題，因此他表達非常強烈的遺憾。要聽懂他的受訪問答一點不難，但若要裝聽不懂繼續編造假新聞，他只能再度表達遺憾。