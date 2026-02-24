】 【打 印】 
邱垂正聲稱大陸投資3風險　籲台商返台發展
http://www.CRNTT.com   2026-02-24 15:21:57


陸委會主委邱垂正。（中評社 方敬為攝）
　　中評社台中2月24日電（記者　方敬為）海基會今天舉辦大陸台商春節活動，首度移師台中舉行。陸委會主委邱垂正致詞時表示，當前在中國大陸將面臨3大風險。若稱去年是驚濤駭浪的一年，今年則有過之無不及。台商要做好因應準備，可考慮循“歡迎台商回台投資行動方案”，返台投資發展。

　　海基會24日在台中翔園文旅舉辦的大陸台商春節活動，包括賴清德、陸委會主委邱垂正、海基會董事長蘇嘉全、秘書長羅文嘉等人出席致詞。 


