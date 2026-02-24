大陸台商春節活動移師台中　蘇嘉全說原委

海基會董事長蘇嘉全致詞。（中評社 方敬為攝） 海基會主辦大陸台商春節活動。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月24日電（記者 方敬為）海基會“2026大陸台商春節活動”，今日首度移師台中舉行，選在漢翔航空工業經營的“翔園文旅”園區，海基會董事長蘇嘉全表示，希望藉此呈現台灣在航天產業、高端製造、復合材料技術與系統整合等領域的研發成果，引導台商思考技術導入、跨域合作及企業轉型升級的可能方向。



海基會24日在台中翔園文旅舉辦的大陸台商春節活動，包括賴清德、陸委會主委邱垂正、海基會董事長蘇嘉全、祕書長羅文嘉等人出席致詞。



蘇嘉全致詞感謝來自全世界各地的台商朋友，今年的春節團拜，特別選在台中舉辦，台中是台灣最重要的產業重鎮，精密機械、工具機、製造業與關鍵零組件在全球供應鏈，佔有關鍵地位，更是串連南北產業布局的重要樞紐。許多台商正是從中部出發，走向世界。今天在台中與大家相聚，正是對這段產業與人情脈絡最好的連結。



蘇嘉全指出，近年全球局勢變動快速，供應鏈重組、地緣政治升溫，各位在外打拼更加不易，這不只是經營事業的壓力，更有制度環境與風險管理的挑戰。但台商最令人敬佩的，就是“一隻皮箱走天下”的韌性。為台灣經濟打下厚實基礎。政府不會忘記各位的貢獻，因為台商是台灣最勇敢的經濟先鋒—過去是、現在是，未來更需要大家與台灣一起布局全球。



談到兩岸關係，蘇嘉全表示，這是各位最關心的議題，他在就職時提到，“兩岸關係的根本不在口號，而在人民；不在對立，而在理解。”交流或有起伏，但人民往來與經貿連結早已深植社會，未來海基會將遵循政府政策，在對等尊嚴的原則下，持續推動健康有序的交流。只要有利於人民福祉，我們都願意遞出橄欖枝來改善兩岸關係。