新竹老市場變身青創基地　高虹安打造夢工廠

新竹市政府24日在東門市場舉行“新青創加速基地”啟動儀式，新竹市長高虹安出席。（中評社 盧誠輝攝） 新竹市長高虹安致詞。（中評社 盧誠輝攝） 新竹市東門市場已有超過百年歷史。（中評社 盧誠輝攝） 新竹市東門市場三樓整修後成青創基地。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月24日電（記者 盧誠輝）擁有超過百年歷史的新竹市東門市場近期被新竹市政府打造成青創基地，新竹市長高虹安24日出席啟動儀式時表示，期盼藉由青年的創意與創業能量，能為老市場注入新生命，讓東門市場成為嶄新的創業聚落，更是青年創業的夢工廠。



新竹市政府24日在東門市場舉行“新青創加速基地”啟動儀式，包括新竹市長高虹安、新竹市副市長邱臣遠、產業發展處長嚴翊琦、勞工及青年處長吳達偉、中國國民黨籍新竹市議員吳旭豐和、林慈愛、台灣民眾黨籍新竹市議員李國璋、時代力量黨籍新竹市議員林彥甫等人都到場出席。



高虹安指出，擁有百年歷史的東門市場，是市府推動城市轉型的重要據點，其中又以三樓空間活化為關鍵。市府整合跨局處資源，並攜手新竹清華大學等多方單位，共同遴選出橫跨文化推廣、視覺與表演藝術、地方教育及工藝設計等領域的10組優質團隊，結合新竹在地元素，以具商業模式的方式呈現創意成果，推廣至民眾生活中，讓東門市場不再只是傳統市場，而是融合“科技”與“傳統”、創意與生活的新型文化場域。



新竹市政府產發處表示，為協助進駐團隊站穩創業腳步，市府攜手新竹清華大學，將東門市場三樓核心區域整修為進駐攤位，並同步建置完善的公共支持資源，包括設置駐點人員，作為資源整合與媒合的服務窗口；規劃可供團隊腦力激盪、培訓課程及會議使用的共創空間，全面打造友善且具成長性的青年創業環境。



新竹市政府產發處指出，青年朋友是城市持續前進的重要動能，“新青創加速基地”將成為創業團隊堅實的後盾，協助多元創意在東門市場落地生根。市府未來也將持續優化市場整體環境，逐步改善老舊建物長期面臨的課題，讓這座百年市場蛻變為新創事業的最佳起跑點，攜手青年世代，共同打造屬於竹市的永續未來。