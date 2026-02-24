新竹市賞花季本周登場　高虹安邀賞櫻

新竹市長高虹安24日出席新竹市賞花季宣傳記者會。（中評社 盧誠輝攝） 新竹公園櫻花目前已經盛開約7成。（中評社 盧誠輝攝） 新竹市長高虹安展示限量推出的櫻花香氛。（中評社 盧誠輝攝） 新竹市政府24日舉行新竹市賞花季宣傳記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月24日電（記者 盧誠輝）新竹市賞花季即將登場，新竹公園的櫻花已開7成滿，新竹市長高虹安24日出席宣傳記者會時表示，今年是新竹公園110週年，市府特別規劃賞櫻市集、和風文化體驗及藝文表演等一系列活動，邀請大家一起到新竹公園賞櫻。



新竹市政府24日舉行“2026新竹市賞花季—花現好日仔”宣傳記者會，包括新竹市長高虹安、城市行銷處長林昱志、民政處長施淑婷、養護工程處長李吳喜、中國國民黨籍新竹市議員吳旭豐和黃文政、台灣民眾黨籍新竹市議員李國璋和宋品瑩、無黨籍新竹市議員陳啟源等人都到場出席。



高虹安指出，新竹公園不僅是市中心最珍貴的綠肺之一，更是歷史悠久的城市地標。為慶祝110週年，市府特別規劃“雙週末”系列活動，將於2月27日至3月1日，以及3月7日至3月8日登場，包含賞櫻市集、和風文化體驗及藝文表演，園區內超過800株櫻花盛開，常被民眾形容為“一秒飛出國”，彷彿置身日本。市府更推出“新竹公園110週年限定香氛”，將櫻花氣息融入香氛設計，讓市民能夠留下專屬春日記憶。



高虹安提到，新竹公園目前共有包括河津櫻、富士櫻、八重櫻及山櫻花等800株多樣品種，成為新竹市春季最具代表性的風景。今年另一大賞櫻亮點為汀甫圳櫻花小徑夜櫻，市府透過光環境優化設計，讓粉嫩櫻花在夜色中展現靜謐美感，不僅延長賞花時段，也進一步帶動城市夜間經濟，形塑“美感新竹”氛圍。



新竹市城銷處長林昱志表示，賞櫻季期間現場每日將匯集30攤在地美食與特色品牌的假日賞櫻市集，並結合周邊飲食、旅宿特約店家推出花季限定優惠。另外針對親子家庭，園區也同步推出浴衣體驗、茶道文化展示及摺紙DIY，並規劃尋找活動專屬花花鏡與特派員“皮卡”拍照打卡贈禮活動，完成指定任務即可兌換限量好禮，為賞櫻行程增添趣味。