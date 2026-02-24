藍綠女將互告不起訴　藍委不服聲請再議

藍委李彥秀。（中評社 資料照） 中評社台北2月24日電／前民進黨籍“立委”高嘉瑜去年指控，中國國民黨籍“立委”李彥秀疑似為節稅而申報美國房產自住，李彥秀當時澄清新聞稿則提到“跳梁小丑”等語，引發兩女互告。士林地檢署日前將2案均不起訴處分。對於判決結果，高嘉瑜稱，“法律是最低標準，政治信任才是最高標準。”李彥秀強調，將依法聲請再議，堅持捍衛清譽。



高嘉瑜去年2月間表示，李彥秀在美國加州購置豪宅，指其疑似為節稅而申報美國房產自住，進而享有相關稅務優惠，甚至拋出“可能持有綠卡”等說法。李彥秀隨後發布新聞稿澄清，提到已委請律師向士檢提出告訴，遏止投機行為，讓無良政客現形，讓“跳梁小丑”惡行得到法律制裁等語。李彥秀向高嘉瑜提起加重誹謗告訴，高嘉瑜則對李彥秀提起公然侮辱告訴。



士林地檢署日前對兩案均作出不起訴處分。對此，今年回鍋參選台北市港湖議員的高嘉瑜23日說，“法律是最低標準，政治信任才是最高標準。”問題的核心從來不只在法律攻防或行政裁罰，而是政治信任與角色認同。社會在意的是整體家庭安排所呈現的長期規劃與價值選擇。



高嘉瑜指出，事實是，李彥秀自己這一戶家庭，除了她以外的人都在美國長期生活，配偶與子女可能以持有綠卡的方式定居海外、家庭與資產重心明顯也移往海外。這樣的現況，當然會讓選民質疑，其政治承擔是否與台灣命運緊密相連。



李彥秀24日則透過“國會”辦公室發聲明表示，檢方是以“難以認定主觀上有誹謗犯意”為由，才將高嘉瑜不起訴處分。此外，高嘉瑜早就坦承，爆料內容“目前無從得知，也還沒有查證”，高嘉瑜烏龍爆料、惡意造謠成性，事後也公開坦承“自己沒有查證”，這才是事實的真相。



李彥秀強調，遺憾司法未能還她公道，她將會在與律師討論後，依法聲請再議，堅持捍衛清譽。她從政超過27年，勤走地方、服務基層，時刻以公僕自許，從不敢自居為“官”，況且高嘉瑜告她妨害名譽，士林地檢署已作出“不起訴處分”，認證“跳梁小丑”是合理評價，遺憾高嘉瑜卻依舊是陋習不改，仍然不改顛倒黑白惡習。