台美重談關稅？台中經院長反對稱已談得不錯

中經院院長連賢明（右）接受韓瑩（左）訪問。（照片：《午青LIVE》） 中評社台北2月24日電／美國最高法院20日判決，美國總統特朗普對全球實施的對等關稅無效，“行政院副院長”鄭麗君24日召開記者會說明因應情況。中經院院長連賢明24日受訪舉相親為例，“不要再說下一個會更好”，“只要碰到好的人、碰到好的對象就趕快”。台灣這次談判已經處於不錯位置，“重談的話，到時候爆掉，誰要負責？”好的協議其實比好的時機重要。連賢明說，是否重談，應該要比較謹慎一點，假設台灣在這個時間點說要撤回、重談，就會變成是第一個“國家”。“你可去嘗試說要做這件事情，可是你就會是第一個挑戰特朗普威信的‘國家’”。



美國總統特朗普23日在社群平台發文，警告任何國家若想要趁機“耍花樣”，將面臨更高的關稅懲罰。



鄭麗君今在記者會強調，並非重啟談判，而是基於既有談判成果，與美方保持密切聯繫，確保既有協議所取得的相對優勢與最佳待遇不因政策變動而受影響。



連賢明24日接受民進黨直播節目《午青LIVE》主持人韓瑩訪問時指出，從美國的角度來講，台灣是第四大逆差，美國若祭出301條款，台灣非常有可能上榜。假設真的上榜，301是沒有稅率的上限，也就是說到時候特朗普要台灣付多少的關稅，其實是沒有辦法說保證。



連賢明認為，台灣現在不論是在整個對等關稅，或整個232條款，其實都取得不錯的一個位置，但你就要面對挑戰特朗普的威信，“特朗普還會對你特別優惠？”如果像有人認為，“台灣重談了以後更好”，會讓其他國家也想要重談；“我覺得這些是大家要去思考的”。



連賢明說，對台灣來說，只要有好的協議就趕快談下來，不要一直去挑說在什麼時間會談得比較好。很像相親，“你就一直在想會不會下一個更好？我會不會再等一下？會不會怎麼樣？會不會要成家立業了，我們再來想？”他給大家的建議就是，“只要碰到好的人、碰到好的對象就趕快”。這就是我們中經院的建議，好的協議其實比好的時機重要。