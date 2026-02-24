鄭麗文：賴清德大大方方到“立院”報告就沒事

國民黨主席鄭麗文。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月24日電／中國國民黨主席鄭麗文24日上午出席台北市黨部新春團拜致詞時表示，賴清德終於在“立法院長”韓國瑜的協調下，願意到“立法院”“國情報告”。她要賴清德不用擔心，大大方方、堂堂正正到“國會”報告，重大決策尤其是攸關“國家安全”，來報告就沒事。



賴清德23日與“五院院長”茶敘，“立法院長”韓國瑜會後提及有邀請賴清德赴“立法院”“國情報告”。對此，府發言人郭雅慧說，賴清德除了當面感謝韓國瑜的邀請，也再度表達在合乎“憲政”程序下，欣然前往“立院”“國情報告”。



鄭麗文說，在韓國瑜協調下，賴清德終於願意到“立法院”“國情報告”，她要賴清德不用擔心，大大方方、堂堂正正到“國會”報告。



鄭麗文認為，重大決策尤其是攸關“國家安全”，來報告就沒事，“國會”都是人民一票一票選出來的，“國會”通過的法案要遵守，就不會有那麼多奇怪的事情發生。



針對台美關稅議題，鄭麗文受訪時表示，現在問題都在不確定當中，這會帶給貿易很大的困擾，必須等到特朗普政府確定對外政策是如何，一切才能明朗。所以在美國最高法院判決後，全世界都在等待，這件事還在高度不確定當中。



鄭麗文說，政府應第一時間與美國溝通、了解，到底現在狀態為何，因為所簽的協定，如果依照美國最高法院判決，一切是無效的，這部分需要美國給予明確答案。



鄭麗文表示，希望政府第一時間保持對美順暢的溝通，隨時報告最新狀況，不要像過去完全黑箱、沒辦法參與、因應。很明顯的，原本的談判還有沒有效力仍在未定之天，需要政府採取更積極的行動。