賴清德兩岸論述放緩　有意保留轉圜空間？

賴清德24日在台中出席大陸台商春節活動致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月25日電（記者 方敬為）賴清德24日出席海基會在台中舉辦的“2026大陸台商春節活動”，對兩岸關係的論述調性，相對放緩許多，重申“維持現狀”，並多次以“大陸”稱呼，同時表述“盼兩岸經由交流對話和平發展”。賴清德微妙變化的時間點正逢美國總統特朗普訪華前夕、美官方對等關稅受挫之際，民進黨政府或有意保留一些轉圜空間。



根據統計數據，台灣2025年全年出口總值逾6407億美元，當中美國為最大市場，佔比30.9%，陸港澳地區位居第二，佔比26.6%，中國大陸市場仍是影響台灣經貿表現的重要因素。



美國對等關稅政策日前被最高法院裁定違法，總統特朗普啟動全面加徵關稅替代方案，引貿易法122條款課徵150天的15%加成關稅，且新關稅將疊加原本基本稅率，換言之，台灣面臨15%＋N的輸美關稅，當美國成為台灣最大貿易市場，即意味著，該稅率勢必對台灣經濟產生衝擊。



賴清德24日出席“2026大陸台商春節活動”，針對美國關稅生變議題，面對媒體提問，沒有回應，卻在致詞時特別放緩兩岸論述，格外引人關注，相關舉措或是為了維持佔比仍達26.6%的陸港澳市場穩定，在兩岸經貿方面保留一些轉圜空間。



台灣身為高度依賴出口的海島型經濟體，如今卻面臨輸美關稅可能高達15%＋N的嚴峻處境，加上日本、韓國等主要競爭對手，早已在區域經濟整合中取得優勢的情況下，台美過去並未達成任何關稅減讓或雙邊貿易協定簽署，台灣產品在國際市場上的價格優勢將面臨被大幅削弱的危機。

