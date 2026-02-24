民團高喊拒絕天價軍購　季麟連致意相挺

台灣人民守護民主正義連線號召多個政黨與民間社團在“立院”前抗議政治清算。(照:台灣人民守護民主正義連線提供) 中評社台北2月24日電／台灣人民守護民主正義連線今天上午號召多個政黨與民間社團，在“立法院”前發起“挺在野、守預算、救民生－拒絕軍購暴政，抗議政治清算！”行動。抗議團體指出，“賴政府”挑動兩岸對立、附庸美國利益，並譴責檢調搜索原住民“立委”高金素梅為“政治威嚇”。並提出“反對天價軍購”、“退回台美協定”、“抗議政治清算”等三大主張，呼籲“立法院”三黨團不做“美國的提款機”。



勞動黨副秘書長許孟祥帶動與會者高喊“我們永不屈服”的口號，並在口號聲中前往“立法院”向三大黨團遞交請願書。



活動開始前，國民黨副主席季麟連特別前來向各團體致意，他表示，高金素梅遭調查令人痛心，質疑司法選擇性辦案，認為此舉帶有政治迫害意味，並批評政府處理蛋荒與相關政策失當，以巴西進口雞蛋為例指責浪費與管理不善。



針對“國防”與兩岸議題，季麟連以自身50年軍旅經歷指出馬政府時期兩岸交流相對和平，社會氛圍穩定，對當前局勢感到憂心與不甘，強調支持現場訴求，呼籲團結發聲，維護“國家”與社會發展方向。



台灣地區白色恐怖政治受難人互助會秘書長蔡裕榮宣讀此前發起的《聲援在野原住民“立委”高金素梅團隊·守護台灣政治與社會良心》聯署書，他批評民進黨無視民意、推動對抗路線與黑箱決策，導致民生惡化，呼籲“立法院”強化監督制衡，避免淪為“行政院”蓋章機，讓台灣回歸民生與和平。



原住民部落工作隊召集人、夏潮聯合會會長莫那能（排灣族）指出，高金素梅曾在原住民族歷史及向日本靖國神社爭取原住民靈位返台運動方面作出過特殊貢獻，並長期為原住民族服務，與家人一樣；他同時表示，兩岸同源一家，我們應重視歷史與族群尊嚴，反對對抗與戰爭、呼籲減少軍備支出。

