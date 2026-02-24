韓國瑜談太監殺人　示警藍黨團要注意危機

韓國瑜致詞。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月24日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天下午依慣例，在“立法院”新會期召集黨籍“立委”舉辦立法實務研討會，黨籍“立法院長”韓國瑜出席時，舉了個滿清太監以一張張沾水的白紙，覆蓋於人的口鼻，殺人於無形的故事為例，示警國民黨“立法院”黨團，要注意是否有逐步窒息的危機存在。



韓國瑜說，如果有，什麼東西會是牙籤？可以把紙戳破？或是能把一張一張紙拿掉？能夠趨吉避凶，化解各種危機，才是一個聰明、有智慧的領導者。他強調，今天讓軍購條例付委審查，可能就是把一張遮住口鼻的紙拿開了。另外，民進黨團的幹部全換，民眾黨團也一樣，新的挑戰即將來臨，他希望大家都要有智慧和用心把它化解。



國民黨今天在智庫“國政基金會”舉行立法實務研討會，包括黨主席鄭麗文、黨籍“立法院長”韓國瑜、黨秘書長李乾龍和所有黨籍“立委”，以及黨務主管和智庫各小組召集人等都出席。



韓國瑜在會中致詞時表示，“立法院”近兩年幾乎無休、會期未曾中斷，工作壓力極大，他也幽默形容自己的血壓，快跟身高一樣高了。



韓國瑜接著分享歷史故事指出，清朝滿清八旗中，鐵帽子王觸怒皇帝，因牽一髮動全身而難以直接處置，最終有宮中老太監以“臉上一張一張貼濕紙”的方式，讓該人無形中窒息而亡，事後即使驗屍也難以查出死因。



他表示，提出這段故事，是希望提醒黨團領導者，是否具備察覺“一張一張紙”逐步造成窒息的危機意識。

