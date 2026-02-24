陳亭妃開工就打親子牌　發送創意馬年小提燈

綠委陳亭妃24日發布由自己發想及印製的“馬年創意小提燈”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南2月24日電（記者 蔣繼平）獲民進黨提名參選台南市長的綠委陳亭妃，24日發布由自己發想及印製的“馬年創意小提燈”，透過需要親子共同組裝來打親子牌，不僅過年期間走春拜廟，剛開工到元宵節期間持續創造議題，可說馬不停蹄地勤走基層，備戰2026一點也不鬆懈。



綠委陳亭妃24日在台南舉辦“馬年創意小提燈”記者會，地點借用台南市中西區霜花亭咖啡廳二樓空間，亮相這次以搖搖馬造型的小提燈，不僅童趣十足，還需手動組裝，很適合家長與小孩共同完成，留下美好回憶，主打親子路線。



陳亭妃拿起小提燈介紹，這次將台南代表性的農漁產與城市意象融入設計之中，包括蝴蝶蘭、芒果、珍珠奶茶、虱目魚，都化作提桿與彩繪細節內，底座將台灣各地標誌景點轉化為圖騰，希望讓這盞燈成為一張“會走動的台南名片”。



至於為何會用搖搖馬造型，陳亭妃指出，除了馬年象徵，去年台南歷經楠西大地震與丹娜絲颱風等挑戰，城市一次次面對考驗，但市民彼此扶持、團結走過難關，讓她深刻感受到台南的韌性與溫度。



陳亭妃形容，“搖搖馬在晃動中仍能穩住、繼續向前，就像台南在風雨與震動之後，依然一步一步前進。”她希望這盞燈不只是孩子手中的玩具，也象徵城市守住平安、守住希望，帶著大家迎向新的開始。



活動有民進黨籍台南市議員陳怡珍、陳秋萍、陳碧玉、蔡秋蘭、吳通龍、周麗津、李偉智及服務團隊執行長蔡旺詮等人參加。參加議員初選的新人郭品辰也與父親、議員郭清華一起到場。