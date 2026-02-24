蔡其昌接綠總召　盼朝野互動更理性、和諧

民進黨團總召蔡其昌。（中評社 資料照） 中評社台北2月24日電／民進黨“立法院”黨團今天召開黨團大會，討論幹部人選，總召一職由蔡其昌擔任，幹事長為莊瑞雄，書記長為范雲。對於接下來的期許，蔡其昌受訪表示，希望接下來朝野之間的互動能夠更加理性、和諧，大家多釋出一點善意，多溝通、多互相瞭解立場。



民進黨團總召改選，外界視為繼大罷免大失敗後“賴神鬥老柯”第二回合，不過最後一刻柯建銘選擇退讓，同時共同推舉莊瑞雄擔任黨團幹事長、范雲擔任書記長。



媒體報導，蔡其昌在黨團會議結束後受訪表示，總召就是一個服務大家、把意見做整合、對外代表民進黨黨團的角色，但黨團是每一個成員共同的，每位成員的意見、政策主張，我們都會充分跟黨團的幹部、黨團成員溝通。



蔡其昌說，因為民進黨是執政黨，所以跟行政部門之間必須要維持最好的溝通跟互動，也就是不希望再出現過去“行政院”想要做什麼，“立法院”卻好像資訊跟進程都不太瞭解”，所以接下來就會建立起更好的行政立法之間的溝通默契，以及做事情的方法。而民眾也在等待很多的政策，“立委”接收到民意，這些政策的反應怎麼快速讓“行政院”知道且有所回應，這也是“立法院”黨團很重要的責任跟方向。



蔡其昌指出，也希望接下來朝野之間的互動能夠更加理性、和諧，大家多釋出一點善意，多溝通、多互相瞭解立場，共同為台灣人民、為台灣百姓著想，相信這個應該是大家共同的期待。



蔡其昌也說，化解藍白強勢的法案阻擋“難度其實很高”，這是一個很艱巨的挑戰，但總是盡量去做，因為台灣社會與民眾都不希望看到“立法院”是樣子。韓國瑜作為“立法院長”，如果在他領導底的“立法院”永遠只是在吵吵鬧鬧，這對韓國瑜也沒有好處，所以大家怎麼樣坐下，找到新的方法，這都還需要學習、互動跟磨合，而他只是先表態，那至於接下來可以做到什麼程度，那我們大家就一起努力。