為何放行官方軍購條例？傅崐萁：全因韓國瑜

國民黨團總召傅崐萁受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月24日電（記者 張嘉文）“立法院”新會期今天開議，經朝野協商後同意“行政院”版本的軍購特別條例草案3月6日付委審查，外界關注在野的中國國民黨“立法院”黨團為何同意放行？國民黨團總召傅崐萁對此表示，“立法院長”韓國瑜希望新年朝野和諧、台灣安全，國民黨團也認為未來議程要能順利，相關條例能被討論，也期待賴清德赴“立院”的“國情報告”，能真正為人民解惑，讓這會期成為圓滿共商“國是”的會期。



國民黨今天在國民黨智庫“國政基金會”舉行立法實務研討會，包括黨主席鄭麗文、黨籍“立法院長”韓國瑜、黨秘書長李乾龍和所有黨籍“立委”，以及黨務主管和智庫各小組召集人等都出席。



針對同意“行政院”版本的軍購條例排進院會議程，傅崐萁受訪時提出三點原因：



第一，剛迎接新年，韓國瑜也希望朝野和諧，因此“五院院長”茶敘，提及台灣必須和諧，朝野必須互相釋出善意，所以不希望新的一年有太多本位主義的立場，讓未來議程一切順利。而韓國瑜已說軍購案是優先法案重中之重，國民黨團全力來配合。



第二，國民黨軍購條例版本接下來會在最短時間內付委，今天會議中會凝聚共識，並提出版本，而這也是回應韓國瑜先前呼籲，盡快穩固台灣安全的其中一個方式，讓軍購條例能盡快來被討論。



第三，有關賴清德“國情報告”“統問統答”，在韓國瑜期待之下，“立法院”今天下午也將朝野協商用何種方式，一起面對及思考如何讓賴清德在“國會”能暢所欲言，同時又讓人民能暸解，為人民解惑，把軍購案、台美經貿等問題能說清楚，相信這是好的開始。



傅崐萁強調，軍購是非常重要的事情，相關細節還在討論，讓台灣安定繁榮是要透過整體武裝或者用其他方式讓兩岸和平，還是很重要的，這其中牽涉到執政民進黨是否繼續推動“違憲”的“台獨黨綱”的問題。



傅崐萁說，民進黨不下架“台獨黨綱”，無法解決雞生蛋的問題，卻來詢問蛋生雞，是找不到答案的，且愛台保台不是只有一種方式，所以呼籲賴清德凝聚朝野共識，一起解決問題。