蔡其昌接民進黨總召　陳揮文：傀儡型總召

媒體人陳揮文談蔡其昌接任民進黨總召。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北2月24日電／“立法院”新會期今天開議，民進黨團也舉行幹部改選，最終推舉蔡其昌擔任黨團總召。資深媒體人陳揮文表示，他對於蔡在“立院”的表現“沒有任何印象”，並認為如此沒存在感，就只是傀儡型的總召。



陳揮文今日在政論節目《新聞大白話》中指出，蔡其昌以前當過“立法院副院長”，不過是因為派系關係。蔡在“立院”的表現，他其實沒有任何印象，包括院會總質詢、朝野協商以及委員會等，這兩年在“立院”根本沒有做什麼。



陳揮文諷刺表示，他還有印象民進黨“立委”郭國文去搶“立院”秘書長周萬來的資料，卻沒有印象蔡其昌做過什麼事。對於如此沒有存在感的人當總召，就只是傀儡型的總召，沒有意義，等於身兼民進黨主席的賴清德要他做什麼，他就做什麼。



民進黨團總召改選引發各界關注，蔡其昌年前登記角逐，挑戰“萬年總召”柯建銘，結果今出爐，由蔡其昌擔任總召一職，幹事長為莊瑞雄，書記長為范雲，形同賴卓體系與英系共治，副幹事長由陳培瑜、沈伯洋接任，副書記長由黃捷、吳沛憶接任。



蔡其昌表示，感謝柯建銘成全，未來新接班團隊還是會向柯建銘請益，“是最好的顧問”。針對“立法院”各委員會召委的人選，蔡表示，現在要先確定黨團成員、確定委員會的登記，因為還需要協調，因為有些委員會人數比較多，所以還會進行初步的協調，確定之後召委就比較容易決定。