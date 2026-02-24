柯建銘卸任萬年總召　賴苡任：有望再一搏

賴苡任認為，若今年民進黨縣市長選舉大敗，或許就是柯建銘回來挑戰總召的時候。（照片：賴苡任臉書） 中評社台北2月24日電／民進黨“立法院”黨團24日改選新幹部，新潮流系“立委”蔡其昌擊敗“萬年總召”柯建銘，出任黨團總召一職。中國國民黨士林、北投議員參選人賴苡任24日在臉書發文指出，民進黨團正式成為賴清德傳聲筒。至於柯建銘是否會辭不分區“立委”？他認為不會。若2026年民進黨大敗，柯建銘還有再一搏機會。



賴苡任表示，柯建銘從2002年第五屆“立法院”開始，擔任民進黨團總召到2026年初，一共掌權24年。如今“交棒”給蔡其昌，蔡其昌成為24年來第一位柯建銘以外的總召，“立法院”民進黨團正式成為賴清德傳聲筒，未來民進黨在“立法院”面對議題時的所有態度、說法、口徑會跟府高度一致，雜音將完全消失。



賴苡任指出，如今柯建銘下台，將無法再繼續左右議事及協商，可以預知未來朝野協商時，蔡其昌所領導的黨團一定會以賴清德的核心利益出發，但凡牴觸到“行政院”及賴清德核心利益的法案或是決議，民進黨團會更加強烈的出招。譬如“立法院長”韓國瑜邀請賴清德到“立院”“國情報告”，並採用統問統答一事，要經朝野協商討論後確認，蔡其昌一定會以府的口徑口吻來說明立場，未來將會看到一個完全遵照中央廚房論述的民進黨團。



賴苡任說，過去大家總會開玩笑稱，民進黨中央就是中央廚房，從政論節目到青鳥側翼，都在講一樣的觀點，但至少在許多議題及議事協商時，柯建銘有自己的堅持及作法，這樣的黨團將走入歷史。



至於柯建銘是否會因為卸任總召而辭去不分區“立委”一職？賴苡任認為，可能不會，因為總召一年選一次，今年年底如果民進黨縣市長選舉大敗，或許就是柯建銘回來挑戰總召的時候，如果辭“立委”，還怎麼回來？留得青山在，不怕沒柴燒。