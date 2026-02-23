曾獻瑩：台灣沒必要第一個衝出去對美表態

國民黨台北市議員曾獻瑩。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月25日電（記者 莊亦軒）針對美國總統特朗普的對等關稅被最高法院裁定違法，中國國民黨籍台北市議員曾獻瑩接受中評社訪問表示，台灣在與美國的談判結構上屬於“小對大”，客觀上處於相對弱勢地位，必須審慎評估代價與回報，避免在錯誤時機點下倉促讓步。



曾獻瑩為台灣大學工商管理學系企業管理組學士、台灣大學企業管理學Global MBA碩士，曾任台積電工程師。



曾獻瑩指出，從時間軸觀察，特朗普政府顯然希望在美國聯邦最高法院大法官作出關鍵裁決前完成相關協定布局，已有預判與準備。值得注意的是，最高法院決議一出爐，特朗普政府隨即宣布引用《貿易法》徵收10%關稅，之後又提高至15%。“這個動作非常迅速，顯示相關政策早已預備好。”



對於台美談判，曾獻瑩比較日本與台灣的經濟規模與投資比例，質疑台灣在談判中付出的代價是否過高。“如果從經濟量體來看，台灣付出的比例相對沉重，某種程度上反而成了冤大頭。”曾獻瑩認為，談判成果是否與投入對等，值得社會更嚴肅檢視。



在法律層面，曾獻瑩指出，台美簽署的ART屬於“協定”性質，依法行政部門可自行簽署，並送“立法院”備查；但若屬“條約”，則須經“立法院”授權與審議。此次內容涉及台灣對美重大投資金額，以及半導體等攸關“國家安全”的產業布局，理應由“立法院”發揮監督角色。當金額高達數千億美元，且牽涉“國安”產業，“國會”不能只是形式備查。



曾獻瑩點出，在這波國際經貿博弈中，中國大陸未做重大承諾，即回到與其他國家相近的起跑線。“如果台灣承諾了五千億美元的投資，最後卻與其他國家站在同樣位置，那當初承受壓力、選擇暫緩承諾的中國，反而成了贏家。”他認為，談判基礎本身仍屬變動狀態，未來還牽涉美國國會態度與國際政治走向。

