賴“國情報告”協商破局　韓國瑜：擇期再談

朝野協商賴清德赴“立院”“國情報告”。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北2月24日電／賴清德23日與“五院院長”茶敘，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜會後提及邀請賴清德赴“立法院”“國情報告”，並採“統問統答”作為基本禮遇。“立法院”今日下午進行朝野協商，經過1個多小時討論，韓國瑜表示，顯然沒辦法達成共識，持續溝通，再擇期協商。



韓國瑜建議，賴清德“國情報告”全程約2小時，“賴清德66歲，要考慮他的攝護腺，1個小時讓賴清德休息10分鐘。”隨後眾人在“立委”人數上難達成共識。韓國瑜最後表示，持續溝通，再擇期協商。



民進黨團總召蔡其昌表示，賴清德很願意來“立法院”“國情報告”，若“立委”有任何想法要跟賴清德分享，也願意在“國情報告”後留下來聽，也願意第二次發言。但他也強調，最根本是不能“違憲”，“統問統答”有“違憲”爭議，要在遵守“憲法”及相關法規下來促成，若加碼“違憲”的東西以致事情辦不成，也辜負韓國瑜一番好意。



國民黨團總召傅崐萁表示，開春希望能順利圓滿，希望賴清德能讓民眾了解，賴清德希望迫切解決國家的問題是什麼，他的想法及具體做法，大家都很願意傾聽，很多事情在“國會”都可以溝通，歡迎賴清德來“國會”，成為寫歷史的人，希望在不設限的情況下，讓民眾了解明白。



民眾黨團總召陳清龍說，希望確認賴清德的“國情報告”內容，要包括軍購案、台美貿易協定，還有賴清德不公布、“行政院”不副署“立法院”三讀通過的法律，建議賴清德要在“國情報告”說明，因為這牽涉到“立法院”的尊嚴和權益。



