賴清德要朝野和解　應把握“國情報告”機會

韓國瑜24日召集朝野黨團，針對邀請賴清德進行“國情報告”協商，暫時沒有共識。（取自“立法院”網站） 中評社台北2月25日電（記者 黃筱筠）賴清德春節過年開工第一天就邀請五院院長茶敘，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜出席，並拋出若賴清德願意到“立院”“國情報告”，應獲“統問統答”禮遇。這次韓代表“立法院”藍白陣營遞出的橄欖枝，賴應把握機會，各退一步，才有機會化解朝野對立僵局，接著才能讓在野黨同意對美軍購特別預算案，賴才能重新獲得美國信任。



馬年一到，朝野之間有可能創造新局嗎？這要看賴清德的意志，韓國瑜已幫忙架好樓梯，既然講出願意以“統問統答”禮遇賴清德，想必韓國瑜已向中國國民黨與台灣民眾黨打過招呼，在野黨對於是否一定要“即問即答”，應該態度上不會再這麼強硬，畢竟今年是選舉年，大家都有選情考量，朝野能各退一步，對各自陣營選舉，有自行操控的空間，現在就看朝野協商結果。



“立法院”昨天才開議，韓國瑜就召集研商賴清德赴“立法院”“國情報告”事宜，但未凝聚共識，主要爭議卡在問答形式，韓裁定擇期再討論。



這次“國情報告”若能成功讓賴清德到“立法院”，是首度有“總統”到“立法院”進行“國情報告”，寫下歷史一頁。而促成這個局面的功勞，有一半是韓國瑜，他願意出面協調，讓朝野各退一步，“化解”朝野對立，對韓的政治路有加分作用。



被稱為民進黨“立法院”黨團“萬年總召”的柯建銘終於在新會期下台，由賴清德屬意的新潮流“立委”蔡其昌接任，這個過程堪稱平和，蔡柯在投票前會面，由黨團幹部見證，兩人私下協調，最後在黨團會議擁抱祝賀，算是讓這場總召之爭劃下句點。



而柯建銘願意下台，是蔡其昌展現溝通誠意，還是賴清德有什麼承諾，未來一段時間有可能會浮現答案。但至少現在的結果算是對賴、對柯，比較正面的發展，不用走向投票撕破臉的局面。