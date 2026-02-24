關稅紅利沒了　鄭麗君還能出戰北市？

鄭麗君(中)。（中評社 資料照） 中評社台北2月25日電（記者 鄭羿菲）民進黨的台美關稅談判紅利消失，年前還在喝珍奶慶祝，現在變成美國122條款的15%疊加MFN關稅，遭在野黨批評“只剩四個沒有”。首當其衝就是被點名參選2026台北市長的鄭麗君，雖民進黨試圖站穩腳步，要爭取台美對等貿易協定（ART）談定的條件不變，但美國朝令夕變，鄭麗君還能替綠營征戰台北市？



民進黨23日召開選舉對策委員會，全面盤點尚未完成提名的7個縣市，其中指標性的台北市長人選，外傳民進黨內高度共識“最好人選”就是鄭麗君，黨內也曾討論過綠委王世堅上陣的可能性。而登記初選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農則較少被提及，不免讓外界臆測，與吳怡農曾砲打黨中央“若黨內操盤手、名嘴這麼會選，大罷免也不會32比0”有關。



鄭麗君過去曾被傳是賴清德2024大選的副手的口袋人選，外界解讀原因在於鄭麗君很聽話，賴清德與鄭麗君的政策立場高度一致，較少在重大議題上與賴清德不同調，因此成為賴清德高度配合型核心成員。而當下民進黨在台北市選將難以抉擇的情況下，鄭麗君似成為賴清德心中可點人選之一。



台北市的選民結構長年藍大於綠，在藍白合作的大方向上，民進黨要在台北市挑戰中國國民黨籍台北市長蔣萬安的勝算並不大。2024大選，賴清德台北市得票率38.13%，但代表國民黨的侯友宜得票率也有38.08%，藍綠不相上下。台灣民眾黨的柯文哲則是23.79%，將左右勝負。



民眾黨目前並無討論參選北市三腳督，再加上前民眾黨主席柯文哲遭起訴求刑28年6個月的情況下，民進黨在台北市顯然只能犧牲打，最大的戰略目標是將蔣萬安困在台北市，避免身為藍營政治明星的蔣萬安全台趴趴走輔選，進一步推升蔣萬安的政治人氣熱度，又讓其他藍營縣市長參選人能炒熱話題。



不過，美“最高法院”20日判決，美國總統特朗普對全球實施的對等關稅無效，讓鄭麗君的選舉紅利丕變，不僅最低15%關稅、27項對台重要專屬豁免農產品清單等年前喝珍奶慶祝的有利項目告吹，連台美對等貿易協定（ART）送審都暫緩，後續一籮筐的美車進口零關稅、開放美豬美牛等先前談定的條件，很可能重新來過出現變數，美國若要求再加碼，鄭麗君的形象立刻爭議爆棚。



如今，美國122條款的15%＋MFN關稅對台衝擊大，鄭麗君也證實後續仍待美方內部研議政策工具明朗化後說明，ART與台美投資MOU送審的時程恐再拉長，鄭麗君也不太可能談到一半就請辭選台北市長，但隨著選戰腳步逼近，需要母雞拉抬的綠營小雞也會急，鄭麗君真能挑戰蔣萬安、帶動綠營選舉氣勢？後續有待觀察。