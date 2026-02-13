新北市燈會　河濱迎馬年

新北市燈會主燈。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北2月25日電（記者 莊亦軒）適逢農曆馬年，新北市燈會今年於三重新北大都會公園－幸福水漾園區盛大登場。燈會以“奔騰新北、躍動未來”為主軸，結合馬年意象與河濱開闊地景，打造兼具傳統年味與科技光影的節慶空間，期盼象徵馬到成功、萬象更新。



記者於下午5時左右抵達現場，天色尚未完全轉暗，多數燈組尚未點亮，主燈也仍在等待夜幕降臨。夕陽餘暉灑落淡水河面，映照出燈組輪廓與河岸景致，別有一番風味。與夜間燈光齊放的壯觀畫面不同，傍晚的燈會更顯從容，民眾三三兩兩漫步園區，提前感受元宵氣息。



市府指出，今年主燈以奔騰駿馬為造型核心，象徵活力與突破，搭配定時燈光展演與音樂編排，營造動感氛圍。現場規劃多個主題燈區，包括親子互動區、在地文化燈區與藝術創作展區，結合科技投影與光雕設計，呈現跨世代共賞的節慶場景。



傍晚時段，河濱草地上已有不少家庭與年輕族群提前卡位拍照。燈區周邊的小吃攤位率先熱絡起來，烤香腸、章魚燒、飲料與傳統甜點香氣四溢，攤商忙著招呼顧客。孩子們手持造型燈籠穿梭其間，為即將到來的夜間點燈暖場。



隨著天色漸暗，工作人員開始進行最後測試，主燈區前人潮逐漸聚集。傍晚的三重河濱公園，在自然光與人群交織之下，呈現出燈節開場前的溫暖節奏，也為馬年元宵揭開序幕。