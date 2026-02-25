黃敬平：台砸大錢只成美談判桌籌碼何苦來哉

曾擔任軍事記者的國民黨籍桃園市議員黃敬平。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月25日電（記者 盧誠輝）美國智庫學者高德斯坦（Lyle Goldstein）日前提到，台灣在過去幾年向美軍購幾乎都是無效採購。曾擔任軍事記者的中國國民黨籍桃園市議員黃敬平接受中評社訪問表示，台灣不斷砸大錢向美軍購，換來的卻只成為美國對中國談判桌上的籌碼，何苦來哉？



美國智庫“國防重點”亞洲事務主任高德斯坦日前提到，雖然台灣過去幾年採購包括刺針飛彈、標槍飛彈等非對稱武器，但都是台美某些既得利益團體長期透過銷售，像是F-16戰機、美國舊型巡防艦等裝飾性強的武器，賺得盆滿缽滿。然而，面對解放軍的火力狂潮，這些武器幾乎派不上用場。



黃敬平強調，台灣買不到真正想買的武器，比較先進的武器都是解放軍已經兵臨城下才用得到的武器，但台灣為何還要繼續砸大錢向美國軍購？恐怕只是為了買一個保險，但對美國來說最大的目的除了賺錢以外，最重要的是能以軍購案來當成和中國在談判桌上的籌碼。



黃敬平，中國文化大學中國大陸研究所碩士，高中時曾就讀“國防部”“中正國防幹部預備學校”（簡稱：中正預校），曾為國民黨吳志揚、陳學聖任“立委”時的幕僚，曾任媒體記者，2014年首度參選桃園市議員當選，2022年順利完成議員三連霸。



他指出，高德斯坦是美國智庫長期研究軍事武器與軍售的專家，所以高德斯坦說的話有一定的代表性，而現在連高德斯坦都認為台灣向美國所採購的F-16戰機，是裝飾性大於實用性，可見台灣過去長期向美國軍購所做的投資已明顯不划算。



黃敬平感嘆，諷刺的是，台灣在2020年又花了新台幣近2500億元向美國採購66架F-16V戰機，至今仍無法交機，但為什麼台灣還要繼續買？台灣又為何買不到真正需要的F-35戰機？因為美國只願意把F-35戰機賣給準盟國國家，例如英國、北約、日本和韓國，甚至連沙特阿拉伯都後來都買到了，但就是還輪不到台灣。