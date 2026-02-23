天公生湧人潮　柯志恩拜廟與支持者互動

農曆大年初九為“天公生”，藍委柯志恩24日晚間在高雄仁武天公廟發放開春小紅包並與支持者合照。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月25日電（記者 蔣繼平）農曆大年初九為“天公生”，獲中國國民黨提名參選高雄市長的藍委柯志恩24日晚間連跑仁武天公廟等4間天公廟參拜，向玉皇大帝參香祝壽，且發送開春小紅包向信眾問好，並與支持者熱情合照，替年底的市長選戰暖身。



2月25日是農曆正月初九，正是玉皇大帝聖誕，俗稱“天公生”。民間多選在正月初九子時，也就是初九前一天（24日）的深夜11時起即可開始祭祀。不過晚間8點開始，各地天公廟就陸續湧現人潮，將一路熱鬧到凌晨。



柯志恩24日晚間安排在高雄市區參拜4間天公廟並安排發放過年小紅包，8點50分開始陸續前往仁武天公廟、鳳山天公廟、三民玉皇宮、左營新莊仔天公廟。值得注意的是，民進黨籍高雄市長陳其邁也同樣跑這4間天公廟，不過雙方時間都有錯開。



柯志恩抵達仁武天公廟前20分鐘，廟方就幫忙廣播聚集人潮，柯志恩抵達後先上到三樓參拜玉皇大帝，再到廟埕發放新春小紅包，馬上出現近百人長的人龍隊伍，信眾都想討個吉利，柯志恩也與支持者熱情合照，現場氣氛熱絡。



仁武天公廟每年在這段期間，都會安排“過平安七星橋”、“祭關煞”，並請道士來幫信眾“祭解”（或稱祭改、補運、改運），幫信眾將流年沖犯的凶星、煞氣轉移到紙人替身上，以消除災厄、化解官司、血光或意外，使運勢轉趨順遂。