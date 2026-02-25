特朗普發表國情咨文　翁履中提5觀察指標

特朗普發表國情咨文演說，翁履中提出5大關鍵觀察點。（照片：翁履中臉書） 中評社台北2月25日電／美國總統特朗普於美東時間24日晚間9時發表國情咨文演說，在民調低迷及今年期中選舉的壓力下，他的演說內容備受關注。美國山姆休士頓大學政治系副教授翁履中24日在臉書發文提出5大關鍵觀察點，表示台灣最該盯緊的是，特朗普在演說中是否提到晶片，若使用“指控”或“掠奪”字眼描繪台灣晶片，將被錯置為經貿競爭，而不是安全夥伴。



翁履中表示，這場國情咨文，對特朗普而言不是單純的施政回顧，而是把“期中選舉前的政治敘事”一次打包交付，讓支持者更熱、讓搖擺選民覺得可以繼續給機會、讓盟友知道要付出更多、也讓對手明白美國會把國際議題內政化操作。他認為，應該盯緊的，不是特朗普說什麼“願景”，而是他用什麼“框架”在說。



翁履中提出5大關鍵觀察點：



首先要看的是經濟段落的“責任歸因”與“交付承諾”。特朗普一定會談經濟，如果用“一切都很好”的推銷語氣，代表白宮仍選擇用包裝話術壓過真實感受，這對期中選舉是顧基本盤的策略。如果特朗普願意把“可負擔性”講得更細，甚至提出可被檢驗的時間表或政策槓桿，代表共和黨幕僚意識到，白宮需要認真思考如何搶回中間選民的信賴。



第2個必看，是關稅與貿易的“替代方案”到底長什麼樣。特朗普打算怎麼繞過違法問題？靠什麼法律授權？範圍多大？節奏多快？如果特朗普宣布更激進、更全面、更快的用現有貿易法規來施加臨時關稅，那意味著白宮要用短期價格壓力換取政治動員與談判籌碼。如果改成更精準的產業關稅、搭配豁免與談判窗口，那代表特朗普在選舉與經濟之間做了更務實的平衡。這段話怎麼講，會直接決定接下來半年全球供應鏈的緊張程度。



第3個要看的，是移民與治安是否從“政策”走向“社會撕裂”。



第4個必看，是外交段落究竟是“和平承諾”還是“交易式施壓”的加強版。要注意核心訊號，特朗普到底要盟友“付更多錢”、要對手“上談判桌”、還是要用軍事行動展示決斷？如果特朗普強調“快速軍事行動”而缺少真正可落實的政治目標，那代表“結束無止境戰爭”的承諾，特朗普已經知道不可行，因此可預期美國對外採取行動的風險可能會更高。



第5個，也是台灣最該盯緊的，晶片與供應鏈會不會被放進“誰占了美國便宜”的內政動員框架。特朗普若在演說中談到晶片、製造回流、補貼、關稅，要注意特朗普的用詞是“合作”還是“指控”。一旦措辭走向道德化的指責，例如再次把台灣描繪成偷走或掠奪美國晶片，科技合作共創利益的關係，就可能被錯置成經貿競爭，而不是安全夥伴。



翁履中強調，各國都希望特朗普把科技合作牢牢放在“共同投資、共同安全、共同供應鏈韌性”的語言裡，讓它是美國“國安”解方的一部分，而不是選戰敘事的箭靶。