台淪15%關稅笑話？郭正亮：民進黨不用選了

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北2月25日電／美國最高法院宣判對等關稅違法，總統特朗普隨即宣布對全球進口產品課15%關稅，日前拍板的《台美對等貿易協定》遭到質疑。前“立委”郭正亮24日在政論節目表示，綠營除了大內宣不肯認錯，對美國已做的承諾也難交代，若7月24日上演衹有台灣15%的大笑話，整個不用選了。



郭正亮24日在政論節目《林嘉源辣晚報》表示，中國大陸跟歐盟是最有籌碼的，特朗普3月31日要訪陸，少了他可以任意增減關稅這個籌碼，這真的差很多。貿易調查通常3個月到9個月，若不能立即加稅，那在政治上恐嚇的力道就差遠了。比如說我威脅你，我要做301調查！做出來都幾個月以後了。“所以我覺得，特朗普已經很難有招了！”至於台灣的部分，民進黨為何這麼堅持，他認為有兩個原因。



郭正亮指出，第一是民進黨不能認錯，不然他們覺得會一敗塗地。第二個可能是更黑暗的，就是那些得到好處的美國的集團，你怎麼去面對？比如說投資承諾，特朗普年底要期中選舉，本來就在等台灣、日本、韓國的投資“到案”。特朗普本來就說過，今年有2兆美元要進美國投資！吹到這樣。現在進場的錢，他看到最乖的是台積電，不是嗎？但這樣總量能夠有多少？“我認為是這個部分。”



郭正亮強調，還有那些美國產品進來台灣、要得到進口稅減讓的，“那些背後都有國會議員的啦！你那個怎麼面對？”這兩個東西就變得很麻煩。這個就不是在講理了，是在講政治，就是鄭麗君不能讓你覺得她談得很差，到現在變成進退兩難。已經承諾美國的部分，不管是特朗普、美國的國會議員、或美國的出口商，“對你都有期待啊，你怎麼處理？”是這種問題。



郭正亮指出，鄭麗君做這個決定，如果要參選台北市長，最好每天燒香拜拜，不要到7月24日，全世界衹有台灣15%？變成國際大笑話！“全世界都是0耶？衹有你15%！那你大概都不用選了，我講的不是鄭麗君，整個民進黨都不用選了啦！”