賴願統問統答能朝野和解？鈕則勳：有懸念

文化大學廣告系教授鈕則勳表示，賴清德願國情報告能否達到朝野和解，仍有懸念。（照片：鈕則勳臉書） 中評社台北2月25日電／賴清德23日邀五院院長茶敘，同意中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜提議，赴“立院”“國情報告”，並接受“統問統答”。韓國瑜24日也召集朝野協商討論“國情報告”，籲各黨團“應一起開創新局，寫下歷史”。文化大學廣告系教授鈕則勳24日在臉書發文指出，是否真能達到朝野和解，仍有大大懸念，並提出3點說明。



鈕則勳指出，原本零和對抗局面如今似乎露出緩解的一絲曙光，不過究竟能否達成朝野和解恐仍有懸念，並提出3個原因。



首先，賴清德個性被認為較強硬，這次態度雖放緩，但仍不排除是在“以退為進”，畢竟只要到“立院”做“國情報告”，就有史上第一位赴“立院”報告的“總統”美名，除有歷史定位外，也能突顯高度與格局，且屆時在野“立委”若仍咄咄逼人，沒有回應他的善意，賴反能藉此累積“相罵本”，將在野一軍，向支持者及中間選民訴求，持續政治操作，拉升民調支持度。



第二點，在綠營政績不明顯時，勢必仍以“抗中”作為選舉主軸，特別是若國民黨主席鄭麗文赴大陸訪問或“習鄭會”成真，不管有沒談出對台灣有利的成果，綠勢必順勢添柴加薪，藉抗中抹紅操弄選舉。若果真如此，又怎會有和解的可能？畢竟是選舉年，政黨為達擴張版圖的目標，虛幻的和解或者只是策略操作的一環。



最後，鈕則勳提及“下黑上白”的黑白臉戰術，意即某程度調整“戰與對抗”的戰略，賴突顯高度格局，創造和解氛圍，“閣揆”仍為黑臉，且從對在野黨沒有通過NCC委員名單，直指“立法院”做很離譜荒唐一舉可顯見，卓榮泰似乎並沒有因和解曙光的出現而收斂炮火。



鈕則勳認為，賴清德到底會不會到“立院”進行“國情報告”，八字都還沒一撇，若破局，朝野對峙與衝突的拉高，仍然只是無奈的必然。