嘉義市國民黨推翁壽良與民眾黨張啟楷協調

國民黨證實將由醫師翁壽良(中)與民眾黨張啓楷進行藍白整合。(照：翁壽良提供) 中評社嘉義2月25日電／民進黨嘉義市長人選由“立委”王美惠備戰就定位，台灣民眾黨也徵召前“立委”張啟楷參選，中國國民黨一度因人選未見眉目，導致眾多藍營支持者出現重度焦慮，過了一個農曆年，國民黨證實，將由醫師翁壽良與張啟楷進行藍白整合，協調不成再進行民調，會盡快共推一組人選。



根據《中時新聞網》報導，嘉義市長黃敏惠即將卸任，藍營有意願接棒選市長的人選中，以醫師翁壽良態度最積極，市議員鄭光宏也多次被點名，翁壽良除已懸掛多面看板，也在嘉義市政府旁承租競選辦公室，日前更發表參選宣言，打出接班牌。



至於鄭光宏始終未正式表態要選市長，24日受訪也證實，黨中央曾徵詢過他，但經過種種評估和考量，他決定專注在年底市議員的選舉。



國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯表示，黨中央徵詢過鄭光宏和翁壽良，評估兩人參選市長意願後，最後決定推翁壽良與白營進行協商，至於藍白合人選如何產出，將由藍白高層先行協調、討論。



翁壽良說，黃敏惠為城市打下完整、穩健的治理基礎，身為醫師的他，相信只要底子好，就不需要大手術，要做的是微創，讓好更好、更精準地提升，而他願意投入公共服務，就是認同這座城市的施政理念，其參選初衷，不是來重新開一台刀，而是延續一座城市的健康狀態，讓它更漂亮、更強韌、更未來。



張啟楷陣營表示，張啟楷目前就是以嘉義市長候選人的角色跑行程，不受藍白整合進度影響，至於藍白合的共識就是共推一組人，不管是協調或民調產生人選，雙方都要建立共同遵守的共識，希望不會有人“脫隊”。



最早獲提名的王美惠除掛賀年看板向鄉親拜年，經營腳步穩扎穩打，依舊騎著小綿羊機車，頻繁走訪基層、傾聽民意，地方各界看好的她的選情。