兒皇帝自喜？詹為元轟“賴政府”不如石敬瑭

國民黨台北市議員詹為元批賴政府比石敬瑭還不如。（照片：詹為元臉書） 中評社台北2月25日電／美國最高法院宣判對等關稅違法，總統特朗普隨即宣布對全球進口產品課15%關稅，日前拍板的《台美對等貿易協定》被質疑喪權辱國。中國國民黨籍台北市議員詹為元23日在臉書發文表示，近年有不少幫後晉兒皇帝石敬瑭平反的論點，政府若沒人在乎傳產失去競爭優勢，比石敬瑭還不如。



詹為元說，過年時友人推薦他一部連續劇《太平年》，開頭就是石敬瑭，也就是歷史課本念到的兒皇帝。不過戲中以及近幾年陸續有幫他平反的論點，強調他在位七年休養生息，而且清廉儉朴，所以對當時的人民是正向的幫助。但割讓燕雲十六州，不管動機為何，兒皇帝就是兒皇帝，我們現在的歷史還是稱他為兒皇帝。石敬瑭當時可惡，但至少他目的明確，不是單純想當契丹的乾兒子。



詹為元質疑，但近日我們政府面對關稅問題，不論美國多麼鴨霸，基本上照單全收。當美國最高法院宣告IEEPA違法後，特朗普一個晚上突然宣布10%，到一覺起來變成15%，政府乃至於整個民進黨沒有人覺得特朗普不對，也沒有人在乎傳產的競爭優勢失去怎麼辦。



詹為元說，我們的骨氣，只用在台灣叫罵中國大陸；面對美國，搖尾乞憐敞開雙臂迎接？“我知道關稅很難談，我知道美國說要我們很難說不，但割讓燕雲十六州又以乾兒子而沾沾自喜，或許比石敬瑭還不如！”



網友留言表示，“不知道最愛釋憲最愛講‘法’的賴政府，此次是支持美國法院，還是繼續支持特朗普？”“感覺他是以賴州長的身分沾沾自喜”、“不是這樣哦！不可疑美哦”、“不必或許，他們就是”。