關稅生變！郭正亮：綠想造神鄭麗君現已亂了

“行政院副院長”鄭麗君。（中評社 資料照） 中評社台北2月25日電／美國最高法院宣判對等關稅違法，總統特朗普隨即宣布對全球進口產品課15%關稅，日前拍板的《台美對等貿易協定》遭到質疑。前“立委”郭正亮指出，政府沒有講清楚，因為綠營本來是要造神，然後要讓“行政院副院長”鄭麗君順勢選台北市長，現在民進黨整個亂了。



美國最高法院裁定特朗普全球性關稅違法後，美國旋即援引122條款徵收全球15%關稅且疊加MFN稅率，由於台美已簽署《對等貿易協定》（ART），是否重新談判，引發關注。



對此，“行政院副院長”鄭麗君24日表示，台美認為ART對雙方互惠互利，台方有信心能達成最佳待遇不變，且會積極在ART基礎之上，持續確保台灣產業取得相對優勢及最佳待遇，所以這不是所謂的重啟談判。



郭正亮24日在《林嘉源辣晚報》節目質疑，“立法院”若通過台美貿易協議，《1974年貿易法》的122條款就不算是不是？“哪有這樣的！”這要問清楚，貿易擴展法第122條，“15%+N”的規定擺在那裡，今天台灣跟美國簽個“協議”，15%+N就不適用？是這樣嗎？“妳鄭麗君敢說Yes嗎？”



郭正亮指出，第二，我們現在是15%+N，台灣現在希望變成15%，但又要加上一堆投資承諾，這樣划算嗎？更何況這個15%+N，到7月24日可能變成0！“你看，我用這兩個邏輯，你怎麼審？”主持人林嘉源直呼，這邏輯很適合做成懶人包。



郭正亮強調，因為這很容易理解，“不知道耶...我覺得民進黨亂了！”因為他們本來是要造神，然後要讓鄭麗君來選台北市長。



郭正亮直呼：“現在整個亂了！”