蔡其昌出任新總召　綠3派系共治

“立法院”民進黨團由蔡其昌接任新總召、英系莊瑞雄擔任幹事長、民主活水范雲擔任書記長。(照:蔡其昌臉書) 中評社台北2月25日電／“立法院”民進黨團24日召開黨團大會討論幹部人選，總召一職由蔡其昌挑戰柯建銘，最終柯建銘選擇退一步，完成世代交替。據瞭解，會中柯建銘表態自己任期剩下2年，所以他跟蔡其昌都會協調好，這時有綠委即發聲，直言這是“柯建銘要交棒的意思”，其餘黨籍“立委”隨即以鼓掌的方式，推舉蔡其昌擔任總召。



去年大罷免大失敗後，成為眾矢之的的柯建銘轉趨低調，但有綠委觀察，柯建銘自大罷免後退居二線，已隱隱萌生退意，但柯建銘畢竟已擔任20多年總召，老驥伏櫪總是無法自己說出要退休、交棒。



根據《中時新聞網》報導，23日中午柯建銘邀集蔡其昌、參選書記長的范雲及時任幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜會面協調時，仍傳出柯、蔡都堅持參選到底；但有不具名綠委透露，當時蔡其昌為首的接班團隊已逐漸成形，規畫將由黨內派系民主活水、新潮流以及英系共治，且隨著鍾佳濱及陳培瑜堅持不續任黨團三長，也讓柯建銘的態度出現鬆動。



據指出，黨籍“立委”對世代交替抱持高度期待，但柯建銘畢竟是大老，大家仍希望能透過協調、由黨團共識推舉出總召，即便最終必須投票，黨內也傾向不記名投票，避免加深黨內裂痕。



24日上午民進黨團會議開始後，黨團先確認“施政總質詢相關事宜”以及“委員登記參加委員會相關事宜”，隨後輪到黨團幹部的議程時，柯建銘表示，自己任期只剩下2年，其實不需要投票，他與蔡其昌都會協調好。眼見柯建銘會中沒有要馬上處理總召改選，有新系“立委”發言指出，外面都在等結果，今天要確定方式或人選。



這時吳秉叡馬上接話，直言“柯建銘的意思大家都還不瞭解嗎？”直言這是要交棒的意思，隨後黨團“立委”們紛紛鼓掌，透過推舉方式由蔡其昌接任新總召；同時確定由英系莊瑞雄擔任幹事長、民主活水范雲擔任書記長。



綠營資深“國會”幕僚判斷，可預見未來黨團會整合進賴卓體系的運作，強化執政黨行政與“立法院”黨團的雙向溝通，避免重演過去“行政院”與“立法院”執政黨團政策溝通不良的情況。