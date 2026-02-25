卓改口喊接觸新式核能　藍委促別玩文字遊戲

卓榮泰日前新聞稿說全面“接受”新式核能技術，24日又變成“接觸”，藍委葛如鈞喊話，不要玩文字遊戲。（照片：葛如鈞臉書） 中評社台北2月25日電／“行政院長”卓榮泰10日表示，政府將在“核安、核廢、社會共識”三大原則下，全面接受全世界新式核能技術，但卓24日赴“立院”報告，改口為“接觸”。對此，中國國民黨籍“立委”葛如鈞24日在臉書發文質疑，卓榮泰日前透過新聞稿說的，明明是全面“接受”，為什麼又變成“接觸”？因此他喊話，不要繼續玩文字遊戲來愚弄民眾。



卓榮泰24日赴“立法院”進行施政報告，針對核二、三廠重啟議題，他提到，台電已與核三廠原設計廠商簽署MOU，將提供安全檢查及技術服務，政府對新式核能技術持開放態度，確保“國家”能源充足且穩定供電。而針對小型模組化反應爐（SMR）、核融合等新式核能技術的發展，卓榮泰則強調，在核安無虞、核廢有解及社會有共識的前提下，政府保持開放的態度，全面接觸各式先進技術討論，讓產業及民眾安心，確保能源充足且穩定供應。



“政府對新式核能的態度到底是‘接觸’還是‘接受’？請“行政院”說清楚”，葛如鈞表示，卓榮泰24日於“立法院”進行施政報告時表示，全面“接觸”世界先進新式核能技術，但一個多禮拜前的卓透過新聞稿說的，明明是全面“接受”，為什麼短短十幾天的時間，政府的態度又悄悄退縮了？



葛如鈞強後調，“接觸”與“接受”雖衹有一字之差，但背後含義大不相同，接觸不代表會接受，尤其從“中華民國”最高行政首長的口中說出，更是對產業、“國家”發展有重大影響。如果像卓所說，對新式核能技術的態度從“全面接受”又改為“接觸”，更是令人擔心台灣的能源穩定與安全。



葛如鈞質疑，如果接觸可以是接受，那“鹿豈不也可以是馬”？能源議題攸關科技發展、“國家安全”，一字之差就“差很多”，也喊話卓榮泰與“行政院”說清楚對於新式核能的態度，到底是“接受”？還是只想要先“接觸”？不要繼續玩文字遊戲來愚弄民眾。