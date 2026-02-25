彰化天官賜福法會　祈求兩岸圓心

2026“大彰化地區天官賜福陰陽兩利大法會”場面盛大。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化2月25日電（記者 方敬為）彰化縣政府等單位與中華玄門總會今天在鹿港鎮合辦2026“大彰化地區天官賜福陰陽兩利大法會”，中國國民黨籍縣長王惠美率縣府局處主管，恭迎眾神聖駕，祈願國泰民安、風調雨順。值得注意的是，祝禱疏文特別寫上祈求“世界和平、兩岸圓心”，反映當前地緣政治形勢。



彰化縣自2021年因應新冠疫情嚴峻、社會氛圍不佳，為了安定民心，縣府開始與中華玄門總會合作，在鹿港鎮舉辦天官賜福陰陽兩利大法會，今年邁入第5年。25日舉辦“法壇開香”大典，王惠美率縣府局處首長，與爭取參選年底彰化縣長提名的藍委謝衣鳳、玄門總會總會長吳宏烈、各級民代、產業界人士、地方仕紳等一同參拜祈福。



王惠美致詞表示，今天是正月初九“天公生”（玉皇大帝聖誕），彰化縣每年都在鹿港舉辦天官賜福陰陽兩利大法會，今年邁入第5年，一年比一年更隆重、更盛大，歡迎鄉親前往參拜，近期台灣面對地緣政治動盪，以及美國關稅等因素，影響民生經濟，希望透過法會大家共同祈福集氣，祈求安定、和平、彰化縣各行各業事業順利、縣政昌隆。



謝衣鳳表示，彰化縣天官賜福陰陽兩利法會已是縣內年度宗教盛事，對安定社會、民心有很大的幫助，她也期待彰化縣新的一年能越來越好，並意有所指稱，未來有機會盼能讓彰化縣“升級加分”，建設發展越來越好！