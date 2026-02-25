關稅生變！蔡正元指施俊吉早已提警訊

針對特朗普實行對等關稅議題，蔡正元在臉書發表看法。（照：蔡正元臉書） 中評社台北2月25日電／美國最高法院裁定美國總統特朗普實行的對等關稅措施違法，外媒指出，承諾豪擲數千億美元投資以換取低關稅的台灣、日本、韓國等國，瞬間淪為“冤大頭”。對此，前“立委”蔡正元表示，“行政院”前副院長施俊吉去年11月早就警告，對比日、韓、歐，美國對台既無駐軍也無協防條約，台灣應拒絕美國的需索。



特朗普去年推出對等關稅措施，迫使各國簽下貿易協議，日本承諾在美投資5500億美元，韓國承諾投資3500億美元，台灣則承諾投資2500億美元及2500億美元信用擔保。



蔡正元24日在臉書分享“行政院”前副院長施俊吉去年11月的發文，批評“賴政府”對等關稅談判讓台灣成冤大頭。施俊吉當時的發文指出，台日韓三國之外，衹有歐盟被要求投資6000億美元。為何如此？美國從不諱言，凡需美國軍事保護的國家，即須掏錢投資美國，以色列除外。美國敢強行需索，仗的就是，美國如果退出北大西洋公約組織，歐盟的軍事防務將鬆弛，歐盟的軍費會增加。



施俊吉表示，日本需要美國的核子保護傘及美軍協防朝鮮與中俄，韓國仰賴美國共同抵禦朝鮮，而台灣則期待美國會阻止中國武力攻台。台灣需要美國協助是真，但美國在歐、日、韓皆駐紮軍隊，並簽訂協防條約，所以它們確實依賴美軍。然而，美國在台既無駐軍，也沒有協防條約，而且一直採取“戰略模糊”策略，從不承諾中國如果攻台，美國會出兵干涉。



“理智的台灣人早已接受現實，認定自己的國家要自己保護。”施俊吉說，所以美國沒有道理要求台灣比照歐、日、韓，就像美國沒有道理，也從來不敢要求越南、馬來西亞、以及新加坡鉅額投資美國一樣。台灣必須拒絕美國的需索，因為這項介於台幣10.85兆至17.05兆的鉅資，是好幾代台灣人的積蓄，“我們這一代人有什麼權力，能將它送給美國人？”