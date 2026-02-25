人才斷層！台政戰少將空3職缺無人補

後備指揮部政戰主任少將胡瑞訓。(照片：桃園市政府網站) 中評社台北2月25日電／台軍方政戰將領職缺向來競爭激烈“僧多粥少”，歷年都呈現爭破頭場面，中將更僅有3個職缺，能夠升任者幾稀。這種狀況近期卻出現大翻轉。由於3月1日將有3名政戰少將屆齡退役，卻因現階政戰少將資淺及任期未滿無法調動，造成同時出現3個職缺“補不到人”窘況。



根據《中時新聞網》報導，據瞭解，“國防部”政戰局副局長張維新少將、“國防大學”政戰主任王俊傑少將，及“國防大學”政戰學院院長唐永清少將等三人，都因達到少將服役最大年限57歲而必須屆齡退伍，因此將造成政戰系統大風吹。



但將領缺額是由上而下，上面有人退，下面才有機會補。因此政戰局副局長張維新退役後，目前傳出由後備指揮部政戰主任胡瑞訓少將升任。



若胡瑞訓升任戰局副局長後，將同時出現“後備指揮部政戰主任”、“陸軍司令部政戰副主任”、“國防大學”政戰主任”三個重要職位待補，但這三個職缺，都必須擁有軍團主任資歷才能接任。



檢視目前現階政戰少將，僅有陸軍第六軍團政戰主任謝勇維少將、陸軍第十軍團政戰主任鄭傑元少將及陸軍後勤指揮部政戰主任王信為少將3人具備資格，但3人也因去年5月1日才到職，受限任職未滿1年，因此無法調動，所以對3個職缺，只能暫時“望眼欲穿”，看得到吃不到。



這次政戰體系罕見出現3個重要職缺暫時補不上人，突現政戰體系出現嚴重的“人才斷層”。但目前所有政戰少將，不是過於資淺歷練不足，就是太資深難以調動，未來要如何調節職缺，軍方將有所規劃考量。