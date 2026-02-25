國民黨團優先法案共42案　納“國安法”草案

國民黨24日舉辦立法實務研討會，包括國民黨主席鄭麗文、“立法院長”韓國瑜、國民黨副主席兼秘書長李乾龍、智庫執行長張顯耀、黨團總召傅崐萁、書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄等人出席。（中評社 資料照） 中評社台北2月25日電／中國國民黨“立院”黨團24日公布“立法院”新會期的優先法案，共計42案，包括“晶片“國安法”草案”，確保最先進的研發與生產實質根留台灣，以及日前與民眾黨共推的“台灣未來帳戶特別條例”草案，還有攸關軍人年改的“陸海空軍軍官士官服役條例”修正草案。



第11屆“立法院”第5會期昨天開議，國民黨也在智庫舉辦立法實務研討會，包括國民黨主席鄭麗文、“立法院長”韓國瑜、國民黨副主席兼秘書長李乾龍、智庫執行長張顯耀、黨團總召傅崐萁、書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄等人，均到場出席。



根據《中央社》報導，國民黨在“立法院”新會期所提的優先法案共有42案，包括社會福利及衛生環境委員會17案、交通委員會7案，司法及法制委員會、教育及文化委員會各4案，財政委員會、經濟委員會各3案，“外交及國防委員會”、內政委員會各2案。



面對美、日及歐盟都把晶片視為“國安”問題，相繼通過與晶片相關法案維護自己國家利益，國民黨團擬提“晶片“國安法”草案”，並列為優先法案，落實“技術領先”保護原則，確保最先進的研發與生產實質根留台灣，並限制海外設廠規模，且未經“國會”同意，不得對外輸出給任何國家或地區。目前草案正由智庫研擬中。