賴改口稱大陸　牛煦庭：有停止追殺李貞秀？

藍委牛煦庭受訪。（中評社 張嘉文攝） 藍委牛煦庭受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月25日電（記者 張嘉文）賴清德24日出席海基會在台中舉辦的“2026大陸台商春節活動”，多次以“大陸”來稱呼，和過往開口就講“中國”方式不同。對此，中國國民黨發言人、“立委”牛煦庭今天表示，政治人物的話語，有很多時候是看場合的，這一個人是不是真心認同這樣的一個說法，要看他在不同場合的是不是用同樣的語言。



牛煦庭強調，當然希望民進黨起義來歸，回到“憲法”框架內，但即便賴清德在台商場合改口稱了大陸，民進黨有停止對具有陸配身分的民眾黨“立委”李貞秀的追殺嗎？所以行動證明一切了。



牛煦庭今天在“立法院”受訪時，針對賴清德改口用大陸稱呼對岸，被解讀在兩岸關係上釋出善意一事，做出以上表示。



牛煦庭說，民進黨過去的習慣，恐怕在不同場合就是使用不同語言，所以大家看看就好。當然希望民進黨起義來歸回到“憲法”，按照“中華民國”的法律來辦事，但從民進黨持續追殺李貞秀的行動來看，恐怕民進黨還是以意識形態掛帥，為了獲得選舉利益。



牛煦庭強調，所以如果賴清德沒有持續釋出完整的訊號，相信大家也不會認為他的路線是有所調整。



至於民進黨官員針對李貞秀往後的索資、質詢都表達疑慮，牛煦庭說，行政單位的做法，名義上稱尊重“憲法”，但實際上做法並沒有按照這樣精神來行事。依“憲法”包含兩岸人民關係條例，設置陸委會、海基會等等，就表示兩岸是一個特殊關係。如果綠營不喜歡，就應該修改“憲法”，做徹底調整，而不是片面去曲解法令，然後要用行政命令的方式去打壓“國會議員”的問政，操弄這樣的意識形態應該適可而止。