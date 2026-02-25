關稅生變　牛煦庭：美拿空東西換台真開放？

藍委牛煦庭（右）接受王淺秋（左）專訪。（照片：《千秋萬事》YouTube） 中評社台北2月25日電／美國總統特朗普推動的對等關稅被美國最高法院判決推翻，美台日前完成對等關稅協議（ART）簽署，“行政院副院長”鄭麗君已表態不重新談判。對此，中國國民黨籍“立委”牛煦庭25日在廣播節目表示，哪怕只是文本的文字要修正，都應該要重新經過一定程序簽訂，對等關稅最近被裁定無效，拿空的東西跟台灣換真開放，這樣變賣國賊。



牛煦庭25日接受廣播節目《千秋萬事》專訪，談及美台關稅議題時表示說，上會期他質詢時，提醒已有美國最高法院針對對等關稅的判決在一定的時間內會有結果，這可能是談判的轉機，美國手上失去一張牌，至少能多一點談判空間，等判決出來後再看看，製造一定的空間，中間過程台灣持續紓困都沒有問題，大家承擔一點壓力，“行政院長”卓榮泰對此不置可否。



牛煦庭說，較擔心的是整個談判團隊好像對於整個局勢的變化跟節奏是沒有掌握的，他有點懷疑，就關稅協議的談判背後恐怕不純然是國際談判而已，有台灣政治的考量，趁著年假之前，帶著大量的大內宣。美台ART剛宣布時，只要發表對於政府任何批評指教，網軍一定洗版，表示這是言論鎮壓，也就是在台灣政治的層面上用言論鎮壓處理，所以他認為是配著套來的，宣稱這是重大勝利。如果是對狀況、局勢沙盤推演都很有掌握的團隊，不會放任豬羊變色的局面出現。



牛煦庭分析，應該是不會急著送“立法院”，因為哪怕只是文本的文字要修正，都應該要重新經過一定程序簽訂，送上一個版本很奇怪，因為上一個版本裡的協議內容裡是講台灣讓步開放哪些東西，所以可以豁免對等關稅，但對等關稅最近被裁定無效，談判前提消失還寫在文本裡面，要拿個空的東西跟台灣換真開放，一字不改地簽，這樣變賣國賊，出賣台灣的產業利益跟“國家”利益是不對的。內容上總是要調整，其實就是重新弄個協議重新簽，其實就是重談。



牛煦庭表示，如果照簽“行政院”宣稱100分的美台ART，照簽MOU把台積電送出去，232關稅怎麼算？有具體的降稅承諾嗎？能夠降得比競爭對手低嗎？能夠拉成跟主要競爭對手齊的水準？數字總要有譜，要白紙黑字載明在文件，當然不能照舊的版本，舊的沒有意義，因為舊版本的對等關稅已失效。