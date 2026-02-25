美關稅變動大　謝衣鳳籲官方指引安定業界

藍委謝衣鳳致詞。（中評社 方敬為攝） 彰化縣長王惠美（左）、藍委謝衣鳳（右）參香祈福。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化2月25日電（記者 方敬為）美國政府對等關稅政策遭“最高法院”裁定違法，“總統”特朗普迅速啟動全面加徵關稅的替代方案。爭取參選年底彰化縣長的中國國民黨籍“立委”謝衣鳳接受中評社訪問表示，美國關稅政策不確定性高，加上司法判決等連鎖效應，讓台灣產業界無所適從，彰化是中小型傳統產業重鎮，首當其衝，呼籲民進黨政府，應快盤點受影響產業別，並提出指引，安定業界。



美國“最高法院”裁定特朗普政府“對等關稅”違法後，白宮迅速啟動的替代方案，特朗普援引貿易法122條款課徵150天的15%加成關稅，且新關稅將疊加原本基本稅率，同時可能啟動232或301條款調查，專家示警，台灣的傳統產業恐怕受當其衝。



謝衣鳳25日出席“彰化縣天官賜福陰陽兩利法會”，針對關稅議題受訪表示，美國關稅政策變化劇烈，已在全球經貿圈引發劇烈震盪，也讓高度依賴出口的台灣產業面臨嚴峻挑戰。此次關稅政策的劇烈變動，其所牽涉的品項與範圍極為龐大且複雜，絕非個別企業能夠單憑己力去全面瞭解與應對。多數企業在資訊不對稱的劣勢下，根本無法自行盤點各項產品在美國新關稅框架下的處境與潛在衝擊。



謝衣鳳說，更令人擔憂的是，根據目前局勢評估，台灣產業未來極有可能面臨“15%＋N”疊加稅率，一旦此關稅結構定案，台灣企業在國際市場上的出口成本將大幅攀升，其整體稅負壓力恐怕將遠高於日本、韓國等主要競爭對手，這對台灣的出口競爭力無疑是一次沉重的打擊，希望民進黨政府要出面想辦法，將所有受波及的品項確認清楚，提供產業界清晰的戰略視野。



謝衣鳳回顧前段期間台美在關稅談判的過程，她提到，產業界最在意的痛點之一，莫過於當初台灣以台積電赴美進行大規模投資，本期盼能藉此展現誠意，換取台廠較低的關稅優惠或豁免，但就目前情況來看，這項投資承諾顯然並未達到預期的政策交換效果。



此外，謝衣鳳質疑，民進黨政府在談判過程中的過於急躁，前“行政院副院長”施俊吉就曾建議，政府應保持戰略定力，耐心等待美國“最高法院”的裁決確定後，再根據最終結果展開應對措施。遺憾的是，執政當局未能採納此穩健建議，如今面臨政策翻盤的嚴重不確定性與劇烈變動，這對努力經營的企業而言，堪稱是一場無妄之災。