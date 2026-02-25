綠委稱民眾黨團重組　藍白合鬆動

綠委鍾佳濱受訪。（中評社 俞敦平攝） 綠委陳培瑜受訪。（中評社 俞敦平攝） 綠委鍾佳濱受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月25日電（記者 俞敦平）針對賴清德赴“立院”“國情報告”24日朝野協商破局，對此民進黨“立委”鍾佳濱與陳培瑜今受訪時痛批，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁無視“憲政”體制，執意要求即問即答。此外，“立法院長”韓國瑜在會議中突開“攝護腺”玩笑，也引發綠委抨擊將低級當有趣。兩位綠委也同時觀察到，隨著民眾黨團重組，藍白陣營的緊密合作出現鬆動，讓議事調和有了新空間。



“立法院”新會期展開，朝野黨團昨日針對賴清德赴“立法院”進行“國情報告”的形式展開密集協商。在野黨主張賴清德應採“即問即答”模式，執政黨則堅持需符合“憲政”規範，雙方僵持不下。“立法院長”韓國瑜在主持協商時，試圖以輕鬆言辭緩和氣氛，並在黨內研討會引用歷史劇名詞形容當前政治局勢，種種發言讓“國會”互動再度成為輿論焦點。



鍾佳濱對於韓國瑜在協商過程中以攝護腺作為需要休息10分鐘的理由表達無奈。他指出，韓國瑜一方面期盼“立委”約束自身言行舉止，讓“立法院”成為受社會敬重的地方，卻又在正式會議中拋出此類言論，實屬將低級當作有趣。



針對韓國瑜在國民黨研討會上以清朝酷刑“貼加官”形容國民黨處境，鍾佳濱解讀這反映出院長過去主持院會的真實感受。他認為，過去國眾兩黨挾多數優勢破壞慣例，形同在政府體制上加上層層束縛甚至導致窒息；如今民眾黨團重組，兩黨總召不再如以往般緊密連動，才終於讓韓國瑜在朝野協商中獲得調和各黨意見的空間。



針對“國情報告”的爭議，陳培瑜雖肯定韓國瑜對“國情報告”“憲政”高度的理解，但呼籲各界將焦點放回報告規格本身，而非賴清德的身體健康。她將協商破局的矛頭指向傅崐萁，指出傅崐萁將合乎“憲法”規範的底線視為不需要拘泥的“框框架架”，執意要求賴清德以問答形式面對“立委”。陳培瑜質疑，若採取問答形式實質上等同於質詢，這完全混淆了“立委”與賴清德的“憲政”高度。



陳培瑜也對民眾黨團新任總召在協商初期的善意未能延續，最終仍選擇與國民黨團站在一起，表達不解與遺憾。