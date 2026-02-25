藍軍購版本有分歧？牛煦庭：整合後立場一致

藍委牛煦庭受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月25日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨“立法院”黨團的特別軍購條例版本分歧，國民黨發言人、“立委”牛煦庭今天表示，國民黨團針對不同的法案，本來就有很多不同的意見，這是整合的過程，昨天在立法實務研討會上沒有做最後定論，但因3月6日“行政院”版本會付委，所以國民黨的版本應該也差不多這時間會做處理。



牛煦庭說，黨內還沒有整合的時候，會有不同的意見，實屬正常。但整合之後相信大家會口徑一致，然後也會對社會大眾，作出清楚明白的說明。



“立法院”新會期昨天開議，經朝野協商後同意“行政院”版本的軍購特別條例草案3月6日付委審查。另外，民眾黨團的版本日前也已付委，國民黨團則將推出自己的版本，但因各藍委和黨中央、智庫有不同看法，最終版本尚未定案。



牛煦庭今天在“立法院”受訪時表示，黨內整合的過程跟時間非常重要，國民黨並不反對“國防”預算增加，但到底要怎樣增加，能夠既務實有效的執行相關政策，然後不會造成太大的財務負擔，這是黨內在尋求共識的方向。



至於有媒體報導，昨天在立法實務研討會上，黨主席鄭麗文多次向藍委提及，重大法案必須和黨團、黨中央立場一致，由於藍委徐巧芯的軍購版本預算大約8千億元，和黨中央、智庫不同，鄭的談話被認為是針對徐？



牛煦庭說，因為大家意見不一樣，然後就要見縫插針，這種低級的伎倆大家不用放心上，針對任何法案每個委員都有不同的立場跟意見，是非常正常的一件事情，這就是為什麼要經過黨內整合跟溝通的程序，“立法院”畢竟是政黨政治的舞台，大家就要團進團出，他認為這非常正常。在這過程中的見縫插針，這是大可不必。