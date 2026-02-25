卓榮泰稱李貞秀“李女士”　黃國昌批輕蔑

民眾黨主席黃國昌出席記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 黃國昌出席“向哥本哈根看齊 新北向前騎！新北低碳交通新藍圖”記者會，帶著民眾黨新北市議員參選人談政見。（中評社 鄭羿菲攝） 黃國昌出席“向哥本哈根看齊 新北向前騎！新北低碳交通新藍圖”記者會，帶著民眾黨新北市議員參選人談政見。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月25日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍陸配“立委”李貞秀資格議題延燒，據綠委吳思瑤轉述，李貞秀昨天向“行政院長”卓榮泰打招呼時，卓榮泰則回應“李女士好”。民眾黨主席黃國昌25日表示，李貞秀展現善意，卓榮泰卻以如此輕蔑、不合體制的方式回應，令人非常遺憾。



李貞秀自2月初宣誓就職後，旋即遭“內政部長”劉世芳主張李貞秀就職不符國籍法規定，要求“立法院”予以解職。陸委會主委邱垂正也質疑李貞秀放棄戶籍文件的真實性，“賴政府”的作為遭外界質疑是操作“ “兩國論”，但至今行政機關未有進一步作為。卓榮泰昨天赴“立法院”備詢時，民進黨籍“立委”陳培瑜稱李貞秀為“李女士”，據吳思瑤轉述卓榮泰看見李貞秀也是以“李女士”稱呼。



台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌25日召開“向哥本哈根看齊 新北向前騎！新北低碳交通新藍圖”記者會，攜板橋區市議員參選人林子宇、中和區市議員參選人陳怡君、汐止萬里金山區市議員參選人陳語倢端出政見牛肉。



黃國昌強調，李貞秀是依法宣誓的“立委”，其資格並非卓榮泰或劉世芳說了算。若按照卓榮泰的邏輯，當初大法官陳忠五幫李貞秀完成宣誓，是違法的宣誓嗎？若有問題，大法官不應該幫李貞秀宣誓，因為大法官代表的是司法權，若真的違法，應該只著李貞秀的鼻子說，李貞秀根本不符資格，拒絕幫李貞秀完成宣誓。



黃國昌批評，連大法官都不敢如此僭越，卓榮泰卻自居於與賴清德一樣的太上皇，一切卓榮泰說了算。在“立法院”的禮儀上，李貞秀主動向卓榮泰打招呼，展現的是善意，但卓榮泰卻用輕蔑且不合體制的方式回應，只能說令人非常遺憾。