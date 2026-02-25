柯建銘想續任總召　蔡其昌：告知他遲早要交棒

民進黨團總召蔡其昌。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月25日電（記者 莊亦軒）民進黨“立法院”黨團24日舉行新會期幹部改選，最後以推舉方式由前“立法院副院長”、新系“立委”蔡其昌擔任總召。蔡其昌25日接受記者採訪，被問到前總召柯建銘昨日是否希望暫緩產生新任總召，蔡其昌答，這個問題可能要問柯總召，因為不覺得他有這樣的想法。台灣社會、媒體朋友都知道昨天黨團會議，就是要產生新的黨團三長，相信柯總召也很清楚。



被問到昨日黨團大會氣氛是否微妙，蔡其昌回答，昨天你用微妙來形容嗎？他倒覺得很溫馨。他跟柯總召一路從登記開始都維持很好的互動，只是說柯總召覺得說是不是他能願意退讓，讓柯可以再續任總召。蔡其昌也拜託柯，總召你早晚要交棒，而且時間剩下兩年，可不可以成全他、提拔他。



民進黨“立法院”黨團24日發布甲級動員令，所有“立委”都要參加黨團大會，並進行黨團幹部改選。據與會“立委”轉述，柯建銘對黨團成員說，希望能私下再跟蔡其昌協調，大家應該知道他的意思。但新系“立委”沈發惠、郭國文直言，今天就要決定，要有結果。也有“立委”私下喊，“外面記者都在等，不能拖、不能拖。”



蔡其昌25日接受廣播節目專訪後，接受媒體採訪。



蔡其昌表示，他和柯總召於公於私，感情都不錯。所以沒有什麼特別競爭的火藥味。在這樣雙方互相拜託的情況下，當天的發言，你們也都知道了總召先講話，柯還是拜託他；換他講話，他還是拜託柯總召。在這樣的氛圍底下，他一直很謝謝總召，最後還是這個柯總召有政治智慧，做了這個決定願意傳承接班、來成全他，所以他一直表達對柯總召的感謝



記者提問柯總召的傳承是透過黨內“立委”吳秉叡翻譯嗎？蔡其昌回應，其實也不是說翻譯。當下因為總召講話的方法，可能大家也都比較熟悉，就讓大家不是太清楚他的意思，所以就有黨團成員表示聽不懂，到底今天這樣的意思是什麼？吳秉叡就上去發言，說總召的意思就是這樣，然後大家就拍手了，過程大概就是這樣。