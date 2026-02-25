賴改稱大陸釋善意？綠委：台灣社會慣用語

綠委陳培瑜受訪。（中評社 俞敦平攝） 綠委鍾佳濱受訪。（中評社 俞敦平攝） 綠委陳培瑜受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月25日電（記者 俞敦平）賴清德24日出席海基會在台中舉辦的“2026大陸台商春節活動”，多次以“大陸”來稱呼，和過往開口就講“中國”方式不同，是否為釋放善意？民進黨籍“立委”鍾佳濱與陳培瑜皆表示，此為台灣社會習慣用語，旨在展現對等尊嚴與務實交流的善意，外界不需刻意作文章。



針對台“國防部”軍購發價書簽署時效，鍾佳濱呼籲“立法院”盡速審理，避免採購順位後延與價格重估，並批評中國國民黨籍“立委”徐巧芯提出的軍購版本缺乏科學基礎，宛如菜市場殺價。



台“國防部長”顧立雄近期爭取重大對外軍購案的發價書簽署授權，面臨時間壓力，在野黨“立委”相應拋出高額軍購特別預算版本，引發朝野對預算規模與審查程序的討論。



面對爭取授權簽署軍購發價書的急迫性，鍾佳濱以拍賣會作比喻，指出發價書如同拍賣最後一天，若不盡快支付訂金，隔日價格與供貨將重新調整，台灣的採購順位也會從隊伍首位落到尾端。他期盼行政部門提出需求後，“立法院”能盡速將案子付委進行緊急審理。



針對徐巧芯提出新台幣8千億元的軍購版本，鍾佳濱表示，樂見任何版本付委討論，但也點出預算編列應具備科學與務實基礎，不該像在菜市場隨便殺價。他也提及國民黨主席鄭麗文要求重大法案需與黨團立場一致的發言，認為這顯示在野黨提出軍購數字前應先凝聚黨內共識。



有關賴清德在活動中使用“大陸”一詞，鍾佳濱表示，執政團隊對對岸保持對等、尊嚴與善意，無論稱呼中國大陸、大陸或中國，都是為了讓民眾理解當下情境的兩岸關係，並期盼對方在賴清德稱呼大陸時，同樣尊重“中華民國台灣”。



陳培瑜表示，這些稱謂本就是台灣人教科書裡的習慣用法，外界不需刻意作文章。她強調兩岸互動核心在於和平交流與實質溝通，在台灣的民主法治體制下，歡迎對岸不同單位與人士就各項議題進行理性探討。