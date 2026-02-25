關稅生變　黃國昌：台官方應要求美方調整

民眾黨主席黃國昌解說美國總統特朗普前後祭出關稅政策的始末。（中評社 鄭羿菲攝） 民眾黨主席黃國昌解說美國總統特朗普前後祭出關稅政策的始末。（中評社 鄭羿菲攝） “向哥本哈根看齊 新北向前騎！新北低碳交通新藍圖”記者會，左起陳語倢、黃國昌、林子宇。（中評社 鄭羿菲攝） 媒體到現場採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月25日電（記者 鄭羿菲）台美關稅生變，台灣民眾黨主席黃國昌25日“老師魂”上身，解說美國總統特朗普前後祭出關稅政策的始末。黃國昌表示，“賴政府”真正要做的不是不斷大內宣，而是要求美國重新調整台美對等貿易協定（ART）內容，最起碼爭取不應依122條款再多課15%關稅，否則台灣付出這麼高的代價，最後什麼都沒換到。



黃國昌指出，美國海關已不適用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）的關稅，“賴政府”之前談定的ART並沒有限制美國政府不能再用122條款多課台灣15%關稅。他希望“賴政府”做到三點，一、提供社會正確客觀的資訊。二、提供廠商正確指引。三、在變動的年代，提供產業界必要的行政協助。



美國“最高法院”20日判決，美國總統特朗普對全球實施的對等關稅無效。“行政院副院長”鄭麗君昨召開記者會說明最新因應情勢，但卻未對原本ART談妥的美車進口零關稅、美牛進口等條件是否持續進行清楚說明。



台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌25日召開“向哥本哈根看齊 新北向前騎！新北低碳交通新藍圖”記者會，攜板橋區市議員參選人林子宇、中和區市議員參選人陳怡君、汐止萬里金山區市議員參選人陳語倢端出政見牛肉。



台美關稅談判生變，黃國昌25日回應媒體時忍不住“老師魂”上身幫大家上課，黃國昌表示，“賴政府”所簽的台美對等貿易協定（ART）中，若本來的既有最惠國待遇（MFN）稅率小於15%，依照IEEPA加上MFN就到15%，這就是很多人所說15%是天花板的來源，但卻忘了本來的MFN大於15%，並不會降低到15%，不適用IEEPA，就用原來的稅率。



黃國昌說，但美國“最高法院”判決IEEPA違法，美國海關也宣布不會適用IEEPA的關稅，因此台灣出口到美的稅率只剩下MFN，現在特朗普引用的1974年貿易法122條款所增加的15%稅率，變成15%＋MFN稅率。現在問題就來了，台灣簽訂的ART，逾820億美金採購、開放這麼多市場、放棄食安基準、放棄汽車基準，並沒有規範美國政府不能再用122條款多課台灣關稅。



黃國昌說，ART完全沒有限制美國不能利用122條款加徵台灣關稅，換到的豁免IEEPA根本不存在，我們什麼都沒換到。“賴政府”若把這份ART送“立法院”審查，“立法院”根本沒辦法處理，否則就會成為一個大笑話。



黃國昌認為，“行政院副院長”鄭麗君昨天召開記者會，還在講台美投資MOU，232條款規定的是1月簽訂的MOU，與ART是兩件完全不同的事。針對與美簽訂的ART，“賴政府”應該問美國內容是不是應該重新調整？最起碼爭取不應該依照122條款再多課15%關稅了，否則台灣付出這麼高的代價，最後到底換來什麼？