許文忠：美國予取予求　台應重視兩岸經貿

南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月26日電（記者 方敬為）美國對等關稅政策被最高法院裁定違法，總統特朗普啟動全面加徵關稅替代方案。南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠接受中評社訪問表示，值此變動之際，台灣應思考重拾兩岸經貿合作，否則台灣恐怕將持續面對來自美國方面的不平等條約，先前達成的“台美對等貿易協定（ART）”已是不對等，按特朗普商人性格接下來的手段，只會更強勢。



許文忠認為，台灣唯有加強經營兩岸經貿關係，才能夠掌握對美交涉談判的槓桿，民進黨政府因為政治路線缺乏彈性，長期將所有籌碼、資源押住在美國身上，等於是放任美國單方面對台予取予求，呼籲台灣執政當局要認清形勢，經營兩岸關係，才能夠應對國際經貿變局。



許文忠，擁有英國里茲大學（University of Leeds）國際企業所博士、中國社科院工業經濟所博士學位，研究領域包括國際企業、海外直接投資、中小型企業成長、經濟金融等。



美國最高法院裁定特朗普政府“對等關稅”違法後，白宮迅速啟動的替代方案，特朗普援引貿易法122條款課徵150天的15％加成關稅，且新關稅將疊加原本基本稅率，同時可能啟動232或301條款調查，專家示警，台灣的傳統產業恐怕受當其衝。



許文忠表示，特朗普政府在面臨判決挫敗後，即啟動替代方案，改依《1974年貿易法》第122條的收支平衡權力，甚至動用無所不包的“232國安條款”來繼續對貿易夥伴施壓。這深刻說明了美國行政部門擁有無數種合法手段與法理工具來祭出關稅大棒，即使“對等關稅政策”被司法鎖死，美國早已備妥各項備案，繼續遂行經貿壓迫，甚至恐怕有過之而無不及！



許文忠認為，台灣的風險尤其巨大，對特朗普而言，台灣龐大的對美貿易順差以及半導體技術，皆是支撐其“美國優先”策略最現成、最豐厚的養分。在美國不分黨派的保護主義共識下，對台灣施加壓力只會更緊，不會因為對等關稅政策遭判違法而收手。除了半導體可能繼續被掠奪，台灣的產業界未來也恐怕將面臨15％＋N的疊加稅率，整體的關稅負擔與出口成本，恐怕將遠遠高於日本、韓國等周邊主要競爭對手，這對以出口為導向的台灣經濟無疑是一記沉重打擊。