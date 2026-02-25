檔案局：林義雄案1373筆檔案已解密

民進黨前主席林義雄。（中評社 資料照） 中評社台北2月25日電／日前因電影“世紀血案”爭議，讓林宅血案再度受關注。台“國發會”檔案局今天指出，有關外界關切的林義雄宅案，移入檔案局的檔案均已解密，以關鍵詞於“國家檔案”資訊網查詢，共有1373筆目錄，各界可申請應用。



“國發會”檔案管理局今天發布新聞稿指出，檔案局持續徵集及開放政治檔案，典藏量已達2.968公里，並公布46萬餘筆政治檔案目錄於“國家檔案”資訊網”。近日“國家安全”局移交檔案局5萬1133件政治檔案，也將優先辦理檔案點收、檢疫、整理及入庫，最遲於今年5月底開放目錄，歡迎各界申請應用。



檔案局補充，歷年已累計辦理12度政治檔案專案徵集，其中，“國安局”涵蓋2月23日移轉的5萬餘件檔案，共進行13批次檔案移轉，前12次移轉檔案目錄均已開放外界應用。



至於外界關切的林義雄宅案，檔案局表示，檔案局數度進行政治檔案專案徵集，並透過日常法定審核業務雙軌並進，林宅案一直是重點標的，多數林宅案相關檔案已移進檔案局，移入檔案局的部分也均已解密。



檔案局進一步指出，林義雄宅案檔案均已解密，以關鍵詞於“國家檔案”資訊網查詢，共有1373筆目錄，各界可申請應用。另外，有258筆林宅相關檔案涉及當事人高度個人隱私，將依法定程序分批辦理主動通知，並依法於6個月後（今年12月及2027年6月）開放目錄。



為了加速政治檔案開放，檔案局表示，2024年2月28日政治檔案條例修正施行，就已解密檔案刪除原移轉機關認有“國家安全”、對外關係之虞得限制應用50年的條文，並增列政治檔案消息來源等不適用情報工作法第8條不得洩漏的規定。檔案局已請各機關配合辦理已移轉政治檔案仍列機密等級的解降密檢討，機密檔案數量從7萬2998筆減為21筆，解密率為99.97%，已解密的檔案除了個人隱私局部遮掩，均公開應用。



此外，2024年以前原屬“國家機密”保護法第12條永久保密尚未完成移轉的機密檔案2萬5000餘件，經機關依現行政治檔案條例辦理解降密檢討結果，僅涉及情報部署合作等案件計865件，經“國家安全會議”審議同意延長保密，機關已於2024年9月依法以複製品遮掩情報佈署內容後移轉並開放應用，後續移轉機關應每3年定期檢討解降密；其餘原列永久保密檔案均已解密，解密率為96.54%。



檔案局補充，上述延長保密的865件檔案，經查，移轉機關遮掩的局部內容均無涉及林宅案件。



檔案局強調，政治檔案是民主發展的珍貴紀錄，檔案局持續積極徵集、整理及開放，超過96%政治檔案已完成數位化，並以“最大開放、最小限制”為原則開放應用，已於“國家檔案”資訊網主動公開去識別化政治檔案影像計210餘萬頁，提供各界免申請，不限時地線上瀏覽、下載應用，以加速檔案公開，促進轉型正義落實推動。



檔案局也提供影片，讓民眾瞭解如何申請“國家檔案”。