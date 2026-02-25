蔡其昌：若賴恨之入骨　換柯是有很多手段

蔡其昌上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。（照：《POP撞新聞》提供） 中評社台北2月25日電／民進黨“立院”黨團新任幹部昨出爐，“立委”蔡其昌接任新任總召，外界認為是賴清德的“德意志”貫徹。蔡其昌解釋，這有很大的誤解，賴清德手要伸進來“立院”有一定難度，柯建銘是不分區“立委”，賴清德是黨主席，如果賴真的對柯恨之入骨，其實有更多手段，根本連總召都不需要談。



蔡其昌上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，被問及總召改選外界認為是“德意志”的貫徹，因為賴清德下令要換掉柯建銘，而蔡其昌就是被賴清德點名出來取代柯建銘。



蔡其昌說，這有很大的誤解成分，第一，“總統”手要伸進來“立法院”有一定難度，這是民進黨的文化跟傳統，如果賴清德一定要這麼做，“賴其實有更多的手段”，柯總召是不分區“立委”，賴清德是黨主席，這樣邏輯一講，如果賴真的對柯恨之入骨，那很簡單，根本連總召都不需要談，“黨的部分怎麼處理，講白話，內行的就知道這是什麼意思。”



蔡其昌指出，賴清德跟柯建銘或許從大罷免一路以來，可能有些意見相左，他跟賴清德也有很多意見相左的地方，這都是民主政黨內部很正常的文化跟現象，特別是民進黨，在這個情況底下，他們有意見不同，這絕對是事實，這個沒有什麼好隱瞞的，自己跟賴清德也不見得什麼意見都一樣。



蔡其昌說，賴清德是“總統”有其影響力，但不可能去百分之百影響民進黨團所有成員，內行人知道不可能百分之百。說幾個不分區“立委”要聽賴清德的話是有可能，但去問其他民進黨“立委”、問比較悍、比較資深的委員，可去問“堅哥”、你去問邱議瑩。



蔡其昌表示，也可以去問問“立委”吳秉叡，看有沒有辦法說完全都照賴清德的，“他也每一天在批評，他也是有意見”，講這個話都是抽象式概念在思考每個政黨文化運作，民進黨沒有辦法這樣，不是說賴清德沒有影響力，有些人如南部“立委”林俊憲、林宜瑾，他們跟賴清德是長期戰友，說他們聽賴清德的話，這個你無法否認。



蔡其昌也坦言，昨天中午以前根本不知道柯建銘會退，柯建銘第一輪發言還說，要他繼續當會長，繼續支持柯當總召，且第一輪講完話不知道總召的意思，當然在場“立委”都不知道講什麼，民進黨“立委”吳秉叡才上台說“柯建銘的意思要成全蔡其昌”，他也是當下才知道不用投票，大家才鼓掌。